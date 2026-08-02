Caen nuevos implicados en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez: Detienen a coautor material

La Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron la detención de un sujeto, presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan.

La captura fue realizada por la Vicefiscalía de Jalisco en un operativo con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Así capturaron al coautor intelecual del asesinato de Valeria Márquez

L detención fue durante acciones de vigilancia que realizaban agentes, estos catearon un inmueble en San Juan de Ocotán.

En ese lugar aseguraron dos pistolas, celulares e identificaciones que ahora forman parte de la carpeta de investigación.

Estas serían las pruebas contra el presunto feminicida de Valeria Márquez

Las cámaras del C5 y de negocios cercanos resultaron fundamentales para dar con el detenido y su implicación en la agresión fatal contra Valeria Márquez.

Los peritos revisaron las grabaciones hasta identificar que los agresores usaron una motocicleta y un carro blanco para escapar del lugar. Con ese rastreo siguieron los pasos de los sospechosos hasta confirmar la presencia del ahora detenido en el lugar de los hechos.

#IMPORTANTE | Autoridades de Jalisco detuvieron a un presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en Zapopan en mayo de 2025.



Las investigaciones apuntan a que el crimen estaría relacionado con la captura de Ramón Ángel “N”, alias El R1,… pic.twitter.com/xUSGWzDhht — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 2, 2026

¿Por qué mataron a Valeria Márquez?

Según lo informado por la Secretaría de Seguridad, la línea principal apunta a la relación sentimental que la joven tenía con el hijo de un presunto líder criminal conocido como "El R1".

Las investigaciones señalan que la víctima ya había recibido amenazas previas por parte de su expareja, quien le habría pedido a su padre apoyo para coordinar la agresión.

¿Qué va a pasar con el implicado en el feminicidio de Valeria Márquez?

Las pruebas recuperadas en los cateos, como las armas calibres .40 y 9 milímetros, quedaron a disposición del Ministerio Público.

En los próximos días se dará a conocer si es que el detenido será vinculado a proceso o qué sucederá durante el proceso de justicia.

Por ahora ya se ha cumplido 1 año y dos meses del asesinato de la creadora de contenido, quien fue atacada a balazos en plena transmisión en vivo. Dicho hecho resonó en todo México y su caso parece por fin tener a los involucrados.