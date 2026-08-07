Giro en caso Valeria Márquez: Amigas podrían ser cómplices de su feminicidio y ubican a coautor en la escena

La Fiscalía Estatal de Jalisco reveló significativos avances en las investigaciones alrededor del feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez, señalando que al menos dos o tres personas más podrían estar involucradas en el crimen. De acuerdo con las autoridades, las jóvenes Vivian y Érika, amigas de la influencer y quienes se encontraban presentes durante la transmisión en vivo cuando ocurrió el ataque, han comparecido en calidad de testigos; sin embargo, no se descarta su posible participación como cómplices dentro de la carpeta de investigación.

La Fiscalía de Jalisco reveló que otras dos personas están relacionadas con el #feminicidio de la influencer Valeria Márquez.



Las amigas de la víctima, Vivian y Erica, permanecen en calidad de testigos, aunque las autoridades no descartan que pudieran tener alguna participación… pic.twitter.com/1sf0zqA8xB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 7, 2026

Por su parte, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, confirmó que el detenido Iván “N”, señalado como coautor material, fue ubicado mediante labores de inteligencia en la escena del atentado antes, durante y después del evento. Mientras la búsqueda del ejecutor directo continúa, las autoridades mantienen la localización de Francisco “N”, novio de la víctima e hijo de “R1", quien es investigado como presunto autor intelectual del homicidio.