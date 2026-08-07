Así es el colangiocarcinoma, el extraño cáncer que apagó la vida de la tiktoker Sydney Towle

La joven creadora de contenido estadounidense, Sydney Towle, falleció a los 26 años en Bethesda, Maryland, el pasado 05 de agosto, tras una batalla contra una agresiva enfermedad, el colangiocarcinoma, un extraño diagnóstico que recibió cuando apenas tenía 23 años. Su partida conmovió a millones en redes sociales y despertó el interés público por entender qué es este padecimiento.

La muerte de Towle ocurrió a causa de las complicaciones de este padecimiento, luego de que su familia confirmara su ingreso a cuidados paliativos. Durante tres años, Sydney utilizó su plataforma para visibilizar su lucha, motivo por el cual hoy es fundamental conocer los detalles médicos de esta condición para estar alertas.

¿Qué es el cáncer de vías biliares o colangiocarcinoma?

El Instituto Nacional del Cáncer define esta afección como una enfermedad rara en la que se forman células malignas o cancerosas en las vías biliares. Esta red de tubos y conductos es vital, ya que conecta el hígado, la vesícula biliar y el intestino delgado para transportar la bilis, un líquido necesario para descomponer las grasas durante la digestión.

Las vías biliares intrahepáticas son una red de tubos pequeños que transportan bilis dentro del hígado, y los conductos más pequeños, llamados conductillos, se unen para formar los conductos biliares hepáticos derecho e izquierdo que salen del hígado.|Instituto Nacional del Cáncer

Tipos de cáncer en los conductos biliares

Existen clasificaciones dependiendo del lugar exacto donde se originen los tumores y conocerlos ayuda a los especialistas a determinar el mejor tratamiento posible:



Intrahepático: se forma en los conductos biliares que están dentro del hígado. Representan solo una pequeña cantidad de los casos

se forma en los conductos biliares que están dentro del hígado. Representan solo una pequeña cantidad de los casos Extrahepático: surge en los conductos fuera del hígado y se divide en dos:

Perihiliar ( tumor de Klatskin ): ubicado en el área donde los conductos hepáticos derecho e izquierdo salen del hígado y se unen Distal : se encuentra en la zona donde los conductos se unen para formar el colédoco, el cual pasa por el páncreas y termina en el intestino delgado

surge en los conductos fuera del hígado y se divide en dos:

Las vías biliares extrahepáticas son tubos pequeños que transportan bilis desde el hígado y la vesícula biliar hasta el intestino delgado.|Instituto Nacional del Cáncer

Principales signos y síntomas de alerta

Lamentablemente, no existen exámenes de detección de rutina para encontrar este cáncer de forma prematura; por ello, si presentas alguna de las siguientes señales de alerta, debes consultar a un médico de inmediato:

