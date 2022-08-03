Inglaterra en vilo por Archie Battersbee, niño en coma tras reto viral

La familia de Archie Battersbee, el niño en coma tras un reto viral, enfrenta una batalla por mantenerlo con vida y por ello fue que sus padres llevaron el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos con la finalidad de impedir que el hospital en donde se encuentra, suspenda su tratamiento y continúe con su soporte vital en Inglaterra.

Los médicos que atienden a Archie en Inglaterra, aseguran que continuar con el tratamiento de soporte vital no es lo mejor para el menor.

El pasado 7 de abril, Archie Battersbee, un niño de tan solo 12 años de edad, fue encontrado inconsciente con una ligadura en la cabeza. Sus padres señalaron que el pequeño participaba en un reto viral que salió mal.

Archie Battersbee Parents Lose Supr. Court Bid To Block Life Support Withdrawal (UK SKY) https://t.co/7f1xQDPpOc pic.twitter.com/qI99SmU3dq — ENEX Newsroom (@enexnewsroom) August 2, 2022

Blackout challenge: el reto viral que provvocó muerte cerebral de Archie Battersbee

Paul Battersbee y Hollie Dance, padres de Archie, han enfrentado una serie de batallas para que los tribunales de Inglaterra bloqueen la medida que médicos del Hospital Royal London quieren aplicarle al menor, desconectar su respirador, además de retirar otras intervenciones que actualmente lo mantienen con vida.

Los abogados de la familia Battersbee, presentaron una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia, momentos antes de que el hospital comenzara a retirar el soporte vital de Archie Battersbee. La familia espera una respuesta oportuna de la corte.

Hollie Dance, madre de niño en coma:

Ahora esperamos y rezamos para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considere favorablemente la solicitud. No nos daremos por vencidos con Archie hasta el final.

I’m sorry, but you cannot recover from this. Archie Battersbee needs to be allowed to die with dignity. pic.twitter.com/WzOtYUPwWJ — Andrew (@AndrewRacklyeft) August 2, 2022

Familia intenta mantener con vida a Archie Battersbee, niño en coma tras reto viral

El caso que mantiene en vilo a Inglaterra, hace recordar a otros casos que han enfrentado el juicio de los médicos contra los deseos de las familias que en muchos de estos han sido apoyados por Christian Concern, un grupo religioso.

Cabe señalar que en la ley de Inglaterra, es común que los tribunales intervengan cuando los padres y los médicos no se encuentran de acuerdo con el tratamiento de un niño en coma. Los derechos del niño predominan sobre el derecho de los padres acerca de decidir qué es lo mejor para su descendencia.

Por su parte, la Corte Suprema de Inglaterra señala que Archie "no tenía perspectivas de una recuperación significativa" e incluso aún con el tratamiento podría morir en las próximas semanas debido a una insuficiencia cardíaca y de órganos. Los magistrados han hecho hincapié en que continuar con el tratamiento de Archie, "sirve solo para prolongar su agonía".

Hollie Dance, madre de niño en coma:

Le prometí a Archie, al igual que a su padre, que lucharemos hasta el final, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a luchar por el derecho a vivir de mi hijo.

Funcionarios del Hospital Royal London han señalado que el tratamiento de soporte vital para Archie Battersbee, continuaría por ahora.