Corte Suprema apoya fin de política “permanecer en México” de Trump

La Corte Suprema de EU se ha puesto del lado del presidente Joe Biden y su intento de poner fin a una política iniciada por su predecesor Donald Trump, que obligó a decenas de miles de migrantes a permanecer en México a la espera de audiencias sobre sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.

En un fallo de 5-4, los magistrados estadunidenses anularon una decisión de un tribunal federal de apelaciones que exigía a Biden reiniciar la política de Trump sobre "permanecer en México" después de que los estados de Texas y Missouri, gobernados por republicanos, demandaran que se mantuviera el polémico programa.

Corte Suprema de Estados Unidos determina que el presidente Biden puede suprimir el programa migratorio #QuédateEnMéxico implementado en la administración de Donald #Trump. pic.twitter.com/guLRryVKKM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2022

Fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, es un triunfo para Presidente Biden

El fallo de no regresar a la política de "permanecer en México" es una victoria para el presidente Joe Biden, quien apeló la decisión del tribunal inferior, y su plan para implementar un enfoque más "humano" en la frontera sur de Estados Unidos con México.

Los jueces concluyeron que el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, se equivocó al considerar que la ley federal de inmigración exigía enviar a los migrantes de vuelta a México si no había espacio suficiente para detenerlos en Estados Unidos.

Los magistrados también desestimaron la decisión del 5º Circuito acerca de anular la decisión del gobierno estadunidense sobre poner fin al programa en su intento efectuado en junio de 2021.

The Supreme Court ALLOWS the Biden administration to terminate the controversial Trump-era asylum policy known as "remain in Mexico." Red states argued that Biden was obliged to keep the policy, but SCOTUS says in a 5-4 ruling that the administration can end it. — SCOTUSblog (@SCOTUSblog) June 30, 2022

La política de "permanecer en México" impuesta en la era de Trump

El Gobierno de Donald Trump adoptó en el año 2018 la política de "permanecer en México", formalmente llamada "Protocolos de Protección de Migrantes", en respuesta a un aumento de la migración a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La polémica ley impidió que ciertos migrantes no mexicanos, incluidos los solicitantes de asilo que temen ser perseguidos en sus países de origen, sean liberados en Estados Unidos para esperar los procedimientos de inmigración.

Cabe recordar que el presidente Joe Biden suspendió la política en enero del año 2021, poco después de asumir el cargo, y actuó para rescindirla cinco meses después.

Se estima que alrededor de 68 mil personas fueron afectadas por la norma desde que entró en vigor en el año 2019 y hasta que Biden la suspendió.

Recientemente, el número de migrantes atrapados al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México ha alcanzado récords. Los republicanos han criticado las políticas de inmigración de Biden y sostienen que la norma de "permanecer en México" disuadió efectivamente la migración ilegal.