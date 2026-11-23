Este lunes 23 de noviembre comenzó la audiencia inicial de Fausto Isidro “N”, conocido como “El Chapo Isidro”, detenido el pasado 20 de noviembre de 2026 en un operativo de elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano en Guasave, Sinaloa.

¿Qué pasó en la audiencia inicial de “El Chapo Isidro”?

El presunto líder de la organización de los Beltrán Leyva participó en la audiencia de forma virtual, ya que está resguardado en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México.

La diligencia la encabeza la jueza Alejandra Ramírez de la Vega. Las autoridades declararon la audiencia privada, por lo que negaron el acceso a los medios de comunicación.

Al concluir la sesión, está previsto que “El Chapo Isidro” sea trasladado al penal federal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.