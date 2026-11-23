Tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, en Sinaloa, surgieron dudas sobre si funcionarios de la administración del exgobernador Rubén Rocha Moya están bajo la lupa por presuntos vínculos con este grupo criminal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló respecto a investigaciones que están activas.

Esto respondieron las autoridades.

¿Investigan a funcionario de Rubén Rocha Moya?

Omar García Harfuch explicó que sí se realizan investigaciones para saber si existió colaboración o encubrimiento de autoridades estatales durante el periodo del exgobernador Rubén Rocha Moya hacia grupos delictivos en Sinaloa.

Dijo que hay señalamientos que vienen de otro país, Estados Unidos, y que la información está en proceso de análisis, por lo que pidió no especular hasta que la FGR revise las declaraciones de los detenidos y los indicios hallados en los cateos.

Cayó el “Chapo Isidro”



Drones, inteligencia de EU y mensajes de texto con su familia revelaron su ubicación en Guasave, Sinaloa



De acuerdo con @nytimes, lo identificaron por su voz y forma de caminar antes de capturarlo con apoyo de helicópteros Black Hawk



📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/6MANqagxCi — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 23, 2026

Sobornos y omisión permitieron que “El Chapo Isidro” operara durante años

El titular de Seguridad afirmó que “El Chapo Isidro” logró mantener sus operaciones durante tanto tiempo debido a que recibió ayuda de algunas autoridades que aceptaban sobornos o actuaban con omisión.

En palabras del funcionario, los integrantes de esta célula “pudieron actuar con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper o fueron omisas”.

“El Chapo Isidro” y los delitos que lo llevarían a una larga sentencia

García Harfuch comentó que Fausto Isidro Meza Flores cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de drogas, enfocada principalmente en el envío de fentanilo.

Cómo ubicaron a “El Chapo Isidro” mediante inteligencia y drones

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que el grupo traficaba por dos rutas, una terrestre y otra marítima.

Una semana antes del operativo, analistas de inteligencia de la Defensa obtuvieron indicios, incluidos números telefónicos, y solicitaron el apoyo de aeronaves no tripuladas para confirmar su ubicación exacta el pasado 20 de noviembre.

Last night, Mexican forces captured senior Sinaloa Cartel leader “El Chapo Isidro” in an operation by the Mexican government supported by a coordinated interagency effort that included @HSTaskForce. This successful operation removed a leader of one of the most dangerous drug… pic.twitter.com/6Ip53l6rlh — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) November 21, 2026

¿Quiénes son los otros detenidos en operativo contra “El Chapo Isidro”?

Además de “El Chapo Isidro”, fueron detenidos su primo Germán “N”, alias “Serafín”; José Luis “N”, operador financiero; Pánfilo “N”, operador logístico; y dos integrantes más de la organización.

Durante el despliegue se aseguraron armas y 16 presuntos criminales perdieron la vida.