En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en que elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en la vivienda donde se resguardaba Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, logrando finalmente su rendición. De acuerdo con información publicada por The New York Times, el despliegue comenzó alrededor de las 16:00 horas del viernes, cuando más de dos decenas de efectivos encubiertos de la Fuerza Especial Conjunta, unidad de élite de las fuerzas armadas, llegaron en camiones al inmueble y fueron recibidos con intensos disparos de armas calibre .50 montadas en camionetas blindadas.

Muestran videos de la captura del "Chapo Isidro"



Se rindió sin oponer resistencia dentro de su casa en Guasave, Sinaloa pic.twitter.com/4DcFC3bMIy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 23, 2026

Ante la agresión, los soldados abrieron fuego y avanzaron hacia el domicilio mientras decenas de efectivos adicionales cubrían el perímetro y dos helicópteros Black Hawk ametrallaban a los hombres armados del grupo delictivo. El ingreso a la propiedad fue precedido por redadas de distracción ejecutadas de manera simultánea por las autoridades mexicanas, incluida una en Los Mochis, para lograr penetrar en Guasave, bastión criminal donde Meza Flores había evadido al menos dos intentos previos de captura.

Inteligencia previa y maniobra de extracción tras el aseguramiento en Guasave

Según el reporte periodístico, la localización exacta del inmueble fue posible tras semanas de colaboración entre el Ejército Mexicano y agencias de inteligencia de Estados Unidos, periodo en el que se realizaron vuelos de reconocimiento con drones autorizados por México y se interceptaron comunicaciones de radio y mensajes de texto con su madre, esposa y hermana, lo que permitió a los analistas militares identificar a Meza Flores en la casa por su voz, complexión y forma de caminar.

Una vez que “El Chapo Isidro” fue capturado y esposado dentro de la vivienda, dos helicópteros militares sobrevolaron el inmueble y se dirigieron hacia Los Mochis como maniobra de distracción mientras una tercera aeronave continuaba enfrentando a los hombres armados en el aire, permitiendo que las fuerzas especiales subieran rápidamente a Meza Flores a un vehículo blindado para sacarlo de Guasave y trasladarlo posteriormente en un avión militar a la Ciudad de México, a donde arribó a las 5:20 horas del sábado.