Las autoridades implementaron un robusto operativo de vigilancia a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, donde está detenido Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”.
Blindan instalaciones de la FEMDO en CDMX tras llegada de “El Chapo Isidro”
Cabe recordar que el presunto líder criminal de la organización de los Beltrán Leyva fue detenido el 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa. Tras su detención, fue trasladado a la capital del país en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado de Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”, señalado como presunto operador financiero.
Los tres detenidos llegaron a la CDMX alrededor de las 5:20 horas de la madrugada del sábado 21 de noviembre.
¿A qué penal de máxima seguridad será trasladado Fausto Isidro “N”?
Se prevé que en las próximas horas “El Chapo Isidro” sea trasladado a un penal de máxima seguridad. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el centro penitenciario al que sería llevado.
Incendio de vehículo en Insurgentes Norte
De manera simultánea, se registró una movilización de equipos de emergencia en la avenida Insurgentes Norte, casi en la esquina con San Simón, en la colonia San Simón Tolnahuac, en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, debido al incendio de un automóvil.
El joven que conducía el vehículo chocó contra la división del carril confinado de la ciclovía, lo que provocó el fuego y la movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil y de corporaciones policiales.
En estos momentos, el vehículo permanece en el extremo derecho de la avenida Insurgentes. Las autoridades piden a los conductores tomar en cuenta el incidente al transitar por la zona.