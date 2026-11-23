Las autoridades implementaron un robusto operativo de vigilancia a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, donde está detenido Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”.

Blindan instalaciones de la FEMDO en CDMX tras llegada de “El Chapo Isidro”

Cabe recordar que el presunto líder criminal de la organización de los Beltrán Leyva fue detenido el 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa. Tras su detención, fue trasladado a la capital del país en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado de Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”, señalado como presunto operador financiero.

#MientrasDormía | Bajo fuerte resguardo



Fausto Isidro, alias “El Chapo Isidro”, fue trasladado a la Ciudad de México tras su captura en Guasave, Sinaloa.



Junto con Germán “N”, alias “Serafín”, y José “N”, presunto operador financiero, quedó a disposición de autoridades… pic.twitter.com/l9oGLiN5qV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 23, 2026

Los tres detenidos llegaron a la CDMX alrededor de las 5:20 horas de la madrugada del sábado 21 de noviembre.

¿A qué penal de máxima seguridad será trasladado Fausto Isidro “N”?

Se prevé que en las próximas horas “El Chapo Isidro” sea trasladado a un penal de máxima seguridad. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el centro penitenciario al que sería llevado.

Incendio de vehículo en Insurgentes Norte

De manera simultánea, se registró una movilización de equipos de emergencia en la avenida Insurgentes Norte, casi en la esquina con San Simón, en la colonia San Simón Tolnahuac, en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, debido al incendio de un automóvil.

¡AUTO SE INCENDIA EN INSURGENTES NORTE! 🔥🚗



Fuerte movilización de cuerpos de emergencia en Insurgentes Norte y San Simón, en la @AlcCuauhtemocMx, luego de que un automóvil se incendiara tras chocar contra la división del carril confinado de la ciclovía.



Bomberos, Protección… pic.twitter.com/a6npd7uDbi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 23, 2026

El joven que conducía el vehículo chocó contra la división del carril confinado de la ciclovía, lo que provocó el fuego y la movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil y de corporaciones policiales.

En estos momentos, el vehículo permanece en el extremo derecho de la avenida Insurgentes. Las autoridades piden a los conductores tomar en cuenta el incidente al transitar por la zona.