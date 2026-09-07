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Inician paro laboral médicos de neurología y nefrología del Hospital General de México

Hay médicos residentes del Hospital General de México que siguen hospitalizados tras contagiarse de la bacteria Salmonella; personal denuncia malas condiciones.

Comienza paro laboral por médicos de neurología y nefrología en el Hospital General de México
Personal denuncia malas condiciones | AN

Escrito por: Citlalli Sánchez

Con información de: Jessica Moguel

Médicos residentes de las áreas neurología y nefrología del Hospital General de México, “Dr. Eduardo Liceaga”, iniciaron un paro laboral como forma de protesta por las malas condiciones laborales.

Realizaron un pliego petitorio para exigir que se esclarezca el origen del brote de gastroenteritis infecciosa aguda, asociada al consumo de alimentos del comedor, que afectó a 135 personas.

La Secretaría de Salud confirmó que se suspendió el servicio subrogado de comedor del hospital, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo una inspección para determinar cómo se originó la contaminación.

Información en desarrollo.

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