Inician paro laboral médicos de neurología y nefrología del Hospital General de México

Médicos residentes de las áreas neurología y nefrología del Hospital General de México, “Dr. Eduardo Liceaga”, iniciaron un paro laboral como forma de protesta por las malas condiciones laborales.

Realizaron un pliego petitorio para exigir que se esclarezca el origen del brote de gastroenteritis infecciosa aguda, asociada al consumo de alimentos del comedor, que afectó a 135 personas.

La Secretaría de Salud confirmó que se suspendió el servicio subrogado de comedor del hospital, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hizo una inspección para determinar cómo se originó la contaminación.

#AlertaVial | Paro de médicos residentes en Hospital General



Residentes de neurología y nefrología del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” iniciaron paro laboral en protesta por las malas condiciones laborales.



Presentaron un pliego petitorio para exigir que se… pic.twitter.com/wzL0vzFkfu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 7, 2026

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