Tensión en el Congreso: Doble nacionalidad e intervención militar en inversiones abren un periodo de confrontación

El inicio del periodo ordinario de sesiones en las Cámaras de Diputados y Senadores se perfila ríspido por reformas polémicas como la prohibición de la doble nacionalidad para aspirantes a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno. Opositores denuncian que la medida vulnera a los migrantes y busca frenar a perfiles específicos como Marcelo Ebrard.

A esto se suma la propuesta para que el Gabinete de Seguridad vigile e intervenga en las inversiones extranjeras estratégicas, lo que genera alertas por la militarización económica y la certidumbre jurídica. Con temas pendientes como la anulación de elecciones por injerencia externa, el Congreso arranca bajo una fuerte polarización política.

