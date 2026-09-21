Gobierno va contra los memes: prepara iniciativa con multas de hasta 4.6 millones de pesos

El gobierno prepara una nueva iniciativa que será discutida mañana en la Cámara de Diputados y que contempla disposiciones relacionadas con memes, parodias y contenidos generados con inteligencia artificial.

La propuesta recurriría a la Ley de Derechos de Autor para cuestionar contenidos que utilicen o alteren imágenes, audios, voces, marcas comerciales y logotipos.

Multas millonarias para plataformas y proveedores de internet

De acuerdo con el material, la iniciativa contempla multas de hasta 4.6 millones de pesos para redes sociales, plataformas y proveedores de internet.

El planteamiento coloca nuevamente sobre la mesa la discusión sobre los límites de la crítica y el humor político en redes sociales, donde los memes se han convertido en una forma habitual de expresión.

El material recuerda que expresidentes como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador también fueron objeto de memes y parodias durante sus respectivos gobiernos.