Aumentan inmigrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos

El número de inmigrantes detenidos por la oficina de Control y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), ha seguido subiendo durante 2022.

Para el mes de febrero, 33.838 inmigrantes fueron detenidos por los agentes de patrulla fronteriza en el Sector del Río Grande (RGV), lo que significó un aumento del 19% en comparación con el mismo período del año pasado, indicó la agencia federal de Estados Unidos.

Los adultos solteros sobrepasaron los 20.600 en tanto más de 13.000 familiares y niños no acompañados fueron detectados por autoridades de Estados Unidos.

The Rio Grande Valley Centralized Processing Center in McAllen, TX, reopened this month following extensive renovations that dramatically improved CBP's ability to process migrants encountered at the border in a safe, orderly, and humane manner.



MORE: https://t.co/jCFIchkuJ6 pic.twitter.com/xo9AVoS1mi — CBP (@CBP) March 14, 2022

Crece cifra de inmigrantes detenidos en Estados Unidos

En total para el año fiscal en curso, en Estados Unidos, los agentes de RGV han detenido a 201.309 inmigrantes, cifra que eleva al 106%, la determinada en el mismo período del año pasado.

La Administración Biden apostó desde su llegada a la Casa Blanca por una política migratoria “más humana”, en alusión a las recias medidas implementadas por su predecesor el republicano Donald Trump.

La oposición republicana ha acusado a Biden de reblandecer la seguridad en la frontera sur, algo que argumentan echando mano a las cifras de inmigrantes en situación irregular que cruzan cada día a Estados Unidos.