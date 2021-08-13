Crean inodoro que produce energía y paga con moneda virtual al usarlo

Jaeweon Cho es un inventor surcoreano que diseñó el primer inodoro que transforma el metano del excremento en energía y además, paga con una moneda virtual a las personas que lo utilizan.

Cho y un grupo de estudiantes del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan, en Corea del Sur, han trabajado en el desarrollo de este retrete desde el 2016, como parte de un programa escolar llamado “Science Walden”.

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El inodoro, que podría darle un valor monetario a una actividad tan cotidiana como ir al baño, fue nombrado como “BeeVi”, la versión abreviada de “Toilet, like a Bee with a Vision” (“Como una abeja con visión”).

El profesor de ingeniería urbana explicó a medios internacionales que su invento está conectado a una laboratorio, donde se utiliza el excremento para producir biogás.

|Reuters

Para ahorrar agua, el inodoro ecológico utiliza una bomba de vacío, que envía los desechos hacia un tanque subterráneo lleno de microorganismos que descomponen las heces y las convierten en energía.

Gracias a este sistema, los estudiantes y el inventor han podido utilizar una estufa de gas, una caldera de agua caliente y una celda de combustible de óxido sólido.

Las heces tienen un valor precioso para producir energía y abono. En Science Cabin, un laboratorio viviente en el campus, el metano se utiliza en la cocina y el baño.

El profesor mencionó que los desechos de una persona son alrededor de 500 gramos al día, lo que sirve para producir casi 50 litros de metano, equivalentes a 0.5 kilowatts de energía.

Retrete entrega una moneda virtual cada vez que alguien va al baño

Hasta ahora, este dispositivo ecológico y sostenible es utilizado por los estudiantes del instituto, quienes son recompensados con una moneda virtual llamada FSM (dinero estándar de las heces).

Heo Hui-jin, un estudiante que usa el inodoro ecológico dijo a Reuters que ahora considera a las heces como “un tesoro”, pues lo recompensan con la moneda virtual que le sirve para comprar libros.

Al respecto, el inventor detalló que la moneda virtual está diseñada para atraer a los estudiantes, quienes reciben 10 FSM cada vez que utilizan el retrete.

FSM está diseñada con una tasa de interés negativa del 7%. Por lo tanto, es solo para transacciones y uso compartido, no para ser almacenado.

Se espera que en un futuro, el inodoro inteligente proporcione energía y fertilizante a las zonas de bajos recursos de Corea del Sur, aunque el inventor también tiene “la visión” de trabajar para favorecer a Corea del Norte.

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