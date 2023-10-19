¡Alerta! Estos son los lugares más inseguros de México

La seguridad en México siempre ha sido uno de los problemas principales en nuestro país, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el tercer trimestre del año, el 61.4% de las y los mexicanos mayores de 18 años, aseguraron sentirse inseguros en la ciudad en la que vivían.

El objetivo de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), es informar a las personas la percepción que se tiene sobre la seguridad pública en México, pero ¿Qué ciudades tiene menor seguridad?

En septiembre 2023, 61.4% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad.



🚺 67.4%

🚹 54.1%



(1/4) pic.twitter.com/AA86VW7eWL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 19, 2023

¿Cuáles son las ciudades más inseguras de México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de octubre a septiembre 2023, las ciudades más peligrosas de México fueron:

Fresnillos.

Ciudad Obregón.

Zacatecas.

Uruapan.

Naucalpan de Juárez.

Mientras que la alcaldía Benito Juárez, Piedras Negras, San Pedro Garza García, Cuajimalpa de Morelos y Puerto Vallarta, fueron considerados los lugares más seguros de la República Mexicana.

|INEGI

¿En qué sitios se sienten más inseguros las y los mexicanos?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en lugar principal en el que las y los mexicanos aseguran sentir más inseguridad son los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, ¿En otros sitios sienten en riesgo?

Transporte público.

Bancos.

Calles que habitualmente usa.

|INEGI

En el tercer trimestre del año el 76.8% de las mujeres manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, mientras que el 69.4% de ellas se sintió en riesgo al viajar en transporte público.

Por otro lado, el 64.1% de los hombres aseguró sentir peligro en los cajero automáticos que se ubican en la calle, y el 57.6% de ellos en el transporte público.

¿Cómo evitar ser víctima de la delincuencia en México?

Tras el aumento en la inseguridad en México, algunos usuarios han recomendado los siguientes consejos, los cuales pueden ponerse en práctica en cualquier parte del país, principalmente en el transporte público.

