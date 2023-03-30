¿Qué es y qué hace el Instituto Nacional de Migración, involucrado en los hechos de Ciudad Juárez?

El Instituto Nacional de Migración (INM), relacionado con el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un órgano técnico desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Este Instituto surgió el 19 de octubre de 1993, como parte de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Anteriormente, las funciones relacionadas con este tema eran realizadas directamente por la (SEGOB) a través de la Dirección General de Servicios Migratorios.

¿Qué hace el INM?

El INM debe planear, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los servicios migratorios así como coordinarse con las diversas dependencias federales para atender y solicitar los asuntos relacionados en este aspecto, específica el artículo 2 del decreto presidencial que creó el organismo.

Además, en su página web, el Instituto señala que debe brindar las facilidades a los extranjeros para poder realizar sus procedimientos migratorios de forma legal, ordenada y segura “con estricto apego a proteger los derechos humanos”.

Algunas de las funciones del Instituto Nacional de Migración son:



Expedición de certificados de legal estancia en el país a los extranjeros.

Llevar el control del movimiento migratorio de las Delegaciones Regionales del INM .

. Registrar el número de cartas de naturalización y certificados de nacionalidad mexicana expedidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores .

. Investigar si los extranjeros cumplen con las obligaciones migratorias establecidas y, en caso contrario, presentarlos ante las autoridades correspondientes.

Tramitar, acordar y ejecutar la expulsión de extranjeros que lo ameriten y girar las circulares de impedimento de internación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las Delegaciones Regionales del Instituto, entre otras.

¿Quién es Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración?

Francisco Garduño es el comisionado del Instituto Nacional de Migración desde el 14 de junio de 2019. Cuenta con doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por parte de la Universidad del Distrito Federal, así como con una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Garduño Yáñez ha colaborado en el servicio público desde 1972. Sus acciones principales han sido participar en el diseño para la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como en la estructura del Consejo Tutelar para Menores del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Otras de las acciones destacadas del titular del INM son su participación en el cierre del penal de Lecumberri, así como el traslado de internos de reclusorios de la capital del país a la colonia penal Islas Marías.

Francisco Garduño también ejerció cargos en las entonces delegaciones Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Xochimilco, así como en el gobierno capitalino durante los años 1997 a 2006. Además, fue diputado suplente en el trienio de 2009 a 2012.