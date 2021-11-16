Inteligencia Artificial colorea imágenes antiguas en China

La tecnología de inteligencia artificial se ha puesto de moda en redes sociales ya que le ha devuelto la vida a retratos, antiguas fotografías y a obras de arte como la Mona Lisa o la estatua de David.

Lo anterior ha inspirado a un desarrollador de videojuegos, que ha decidido restaurar imágenes antiguas de China. Gracias a su trabajo ahora es posible disfrutar a todo color de imágenes de la Beijing de hace más de un siglo.

Desde un principio, la inteligencia artificial se utilizó para videojuegos, pero conforme las personas aprendieron sobre esta tecnología, se dieron cuenta que podría usarse también para el arte o para proyectos sociales.

The intriguing footage, which captured the lively street scenes in the capital city, was brought back to life with artificial intelligence technology by Wengu Eddy Hu, a 28-year-old Chinese artist. #artificialintelligence https://t.co/QfqGkj4mJT pic.twitter.com/RUKKo4iGyR — Qualitia Energy (@QualitiaEnergy) May 15, 2020

Inteligencia artificial en el arte y proyectos sociales

Hu Wengu, desarrollador de videojuegos y artista:

Vi que otros artistas de otros países se dedicaban al coloreado de vídeos, pero nadie trabajaba con las fotos en blanco y negro provenientes de Oriente, así que me puse manos a la obra. Debido a la pandemia sentí mucha nostalgia, así que decidí dedicarme a este proyecto y colorear material de la Beijing de hace 100 años.

Es necesario de 3 a 4 algoritmos de inteligencia artificial para completar una restauración. El primero es para la interpolación. Los vídeos antiguos se mueven a seis u ocho frames por segundo, pero gracias a la inteligencia artificial se pueden aumentar a 60, por lo que se ve más fluido.

Respecto al coloreado, se basa en algoritmos de aprendizaje automático, que puede realizar y entender cómo deberían estar coloreados los objetos, para darle vida al material en blanco y negro. Una última herramienta (algoritmo) es utilizada para añadir resolución al vídeo hasta alcanzar la alta definición.

Hu Wengu, desarrollador de videojuegos y artista:

Encontré una forma de renderizar personajes de obras de arte y cuadros y mostrar cómo serían en la vida real gracias al aprendizaje automático. He usado este material en una nueva serie en la que renderizo personajes como los guerreros de terracota o a emperadores de la Dinastía Song.

See the life of Beijingers in the 1900s with AI.

Hu Wengu, the restorer of the video, is a Chinese independent game producer currently based in New York. https://t.co/XnxGLQYhxh pic.twitter.com/TB4fvlQPaZ — DISCOVER BEIJING (@discoverbeijing) May 12, 2020

Inteligencia artificial para viajar al pasado

Los vídeos en blanco y negro siempre nos remiten a cosas del pasado y pocas veces nos detenemos a pensar en las personas que aparecen en ellos o en cómo se vivía antes, pero gracias a esta nueva técnica de coloreado con inteligencia artificial, se pueden apreciar más los detalles.

Hu Wengu, desarrollador de videojuegos y artista:

Seguiré trabajando con inteligencia artificial en aspectos culturales. De momento solo puedo animar rostros, pero en un futuro espero experimentar con el movimiento del cuerpo. Quiero devolver a la vida a estas personas.

Gracias a su trabajo ahora es posible disfrutar de imágenes a todo color de la Beijing de hace más de un siglo.

¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear.

¿Para qué sirve la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial sirve para emular características o capacidades exclusivas del intelecto humano. El término se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como aprender o resolver problemas, etc.