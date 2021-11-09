Subastan copia de Mona Lisa en 5 millones de pesos en París

Una copia de la Mona Lisa del maestro Leonardo da Vinci, uno de los retratos más reconocidos en el mundo, fue vendida por 210, 000 euros (4.8 millones de pesos) en una subasta celebrada en París.

La casa de subastas, Artcurial, estimó que la copia fiel del famoso retrato, que data de alrededor del 1,600 y que se parece mucho a la obra original, alcanzaría entre 150,000 y 200,000 euros (3.5 y 4.7 millones de pesos).

El original de Da Vinci, que el rey francés Francisco I compró al pintor renacentistas en el año de 1518, se encuentra en el Museo del Louvre de París y atrae anualmente a enormes multitudes para ver su enigmática sonrisa.

Durante el pasado mes de junio, un coleccionista europeo compró otra copia de la de la Mona Lisa, del siglo XVII, por 2.9 millones de euros, (68 millones de pesos), un récord para una reproducción de la obra vendida en Christie's París.

En el año 2017, Christie's Nueva York vendió el "Salvator Mundi" de Da Vinci por 450 millones de dólares (9 mil millones de pesos).

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Cette exceptionnelle version de la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci sera proposée lors de notre prochaine vente Maîtres anciens & du XIXe siècle le 9 novembre prochain ▸ https://t.co/Xaomg29ir9 pic.twitter.com/pojw5zJxcL — ARTCURIAL (@Artcurial) October 26, 2021

¿Por qué se llama Mona Lisa?

Mona es un diminutivo del italiano madonna, y Lisa sería el nombre de la modelo identificada por Giorgio Vasari, pintor, arquitecto y escritor del renacimiento que publicó el libro Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, donde dio testimonio del cuadro.

La Gioconda de Leonardo da Vinci

El Retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocido como La Gioconda (La Joconde en francés) o Monna Lisa, es una obra pictórica del polímata renacentista italiano, Leonardo da Vinci.

A comienzos del siglo XVI, fue adquirida por el rey Francisco I de Francia y desde entonces es propiedad del Estado francés. Se halla expuesta en el Museo del Louvre en París, siendo, sin duda, la "joya" de sus colecciones.

#Entérate | Una copia fiel de la "#MonaLisa" de Leonardo da Vinci, fue vendida por 242,634 dólares (cerca de 5 millones de pesos), en una subasta celebrada en #París.



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¿Por qué es tan importante la Mona Lisa?

¿Qué hace a la Mona Lisa tan especial?... Esta ilusión se debe a un truco visual realizado a través del sfumato, una técnica que engaña a nuestro cerebro. Con una serie de colores, capas y técnicas artísticas se consigue este efecto tan peculiar que se puede observar en otras obras del artista.