Sheinbaum y políticos comparten retratos con Inteligencia Artificial

En los últimos días al navegar a través de redes sociales llama la atención una serie de retratos de conocidos, artistas, incluso políticos, como Claudia Sheinbaum o Ricardo Monreal que pareciera ser que estuvieran hechos al óleo, los cuales son hechos con Inteligencia Artificial (AI), pero qué son, cómo se hacen esas imágenes y qué consecuencias tiene el usar este tipo de tecnología.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, el senador Ricardo Monreal, así como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, son algunos de los políticos que compartieron algunas de los retratos creadas con Inteligencia Artificial.

Otros de los políticos que también se subieron a esta tendencia fueron los senadores Xóchitl Gálvez y Miguel Ángel Mancera; los diputados Miguel Torruco, Andrea Chávez, Santiago Creel, además del secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres.

Algunos de estos políticos compartieron cómo se verían en el multiverso a través del uso de la app “Lensa”.

¿Cómo se hacen las fotos con inteligencia artificial?

Lensa, OpenAI, Midjourney y Dalle-2 son algunas de las aplicaciones con las que los usuarios pueden hacer sus retratos o avatares con inteligencia artificial como lo hicieron Sheinbaum y otros políticos.

Si bien Lensa AI se lanzó en 2018 y en enero de 2021 tuvo un auge de descargas, durante noviembre se volvió viral, luego de que en TikTok compartieran las imágenes y dibujos de famosos, influencers y políticos, sobre cómo lucían en un "multiverso".

La app usa alrededor de 20 autorretratos o selfies para crear los dibujos o pinturas tipo óleo que parecerían de un multiverso.

Aunque la app Lensa es gratuita y ofrece algunas imágenes por alrededor siete días, también existen pagos por paquetes de imágenes que permiten al usuario compartirla en sus redes sociales.

Jonathan Mendoza, secretario de Protección de Datos Personales del INAI, compartió algunas de las consecuencias de usar Lensa para obtener imágenes con IA.

Entre estos, destacan el uso de datos biométricos a través de la app True Depth, la misma que se usa para desbloquear los teléfonos iPhone con reconocimiento facial.

#Lensa es una app de retoque fotográfico que utiliza un sistema de inteligencia artificial #IA para ofrecer a sus usuarios un avatar basado en su selfie. #DatosBiometricos pic.twitter.com/dVAuI0MG5u — Jonathan Mendoza (@JonnhyMendoza) December 12, 2022

Según las políticas de privacidad, las fotos que el usuario comparte en Lensa para crear los avatares de inteligencia artificial se borran en 24 horas.

Aunque otros expertos en seguridad de apps advierten que se realiza una recopilación de datos sobre el comportamiento del usuario cuando usa su smartphone.