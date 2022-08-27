EU: Inteligencia evaluará riesgo de material recuperado en casa de Trump

La Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos evaluará el posible riesgo para la seguridad nacional de la divulgación de los materiales recuperados durante un registro del 8 de agosto de la residencia del expresidente Donald Trump en Florida, según una carta vista por Reuters.

La carta fechada el viernes de la directora Nacional de Inteligencia (DNI), Avril Haines, al presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, y a la presidenta del Comité de Supervisión, Carolyn Maloney, también dice que el Departamento de Justicia y la DNI "están trabajando juntos para facilitar una revisión de la clasificación" de los materiales, incluidos los recuperados durante el registro.

Schiff y Maloney dijeron en una declaración conjunta que estaban satisfechos de que el Gobierno estuviera "evaluando el daño causado por el almacenamiento inadecuado de documentos clasificados en Mar-a-Lago", informó el sitio de noticias Politico antes de conocerse la carta.

BREAKING: Director of National Intelligence to give lawmakers 'assessment' of potential security risks leading to Mar-a-Lago raid https://t.co/hWEg8MB2ea — Fox News (@FoxNews) August 27, 2022

Investigación de documentos confidenciales

El Departamento de Justicia reveló el viernes que estaba investigando a Trump por llevarse registros de la Casa Blanca, ya que creía que guardaba ilegalmente documentos, incluidos algunos relacionados con la recopilación de información de inteligencia y fuentes clandestinas, que están entre los secretos más guardados de Estados Unidos.

Haines dijo que la DNI "también dirigirá una evaluación de la Comunidad de Inteligencia (IC) del riesgo potencial para la seguridad nacional que resultaría de la divulgación de los documentos relevantes", incluyendo los incautados.

El Departamento de Justicia publicó el viernes una declaración jurada con muchos trozos borrados en la que se basaba el registro extraordinario del FBI en la casa de Trump, en el que los agentes se incautaron de 11 conjuntos de registros clasificados, entre ellos algunos etiquetados como "muy secretos", documentos que podrían amenazar gravemente la seguridad nacional si se expusieran.

En la declaración jurada, un agente del FBI no identificado dijo que la agencia revisó e identificó 184 documentos "con marcas de clasificación" que contenían "información de defensa nacional", después de que Trump devolvió en enero 15 cajas de registros gubernamentales solicitados por los Archivos Nacionales de Estados Unidos.

Otros registros en esas cajas, según la declaración jurada, tenían notas escritas a mano por Trump.

Schiff y Maloney dijeron que el comunicado del Departamento de Justicia del viernes "apoya nuestra grave preocupación de que entre los documentos almacenados en Mar-a-Lago había algunos que podrían poner en peligro las fuentes humanas. Es fundamental que la Comunidad de Inteligencia proceda rápidamente para evaluar y, si es necesario, mitigar el daño causado".

El registro forma parte de una investigación federal sobre si Trump retiró y guardó ilegalmente documentos cuando dejó su cargo en enero de 2021, tras perder las elecciones de 2020 frente al presidente Joe Biden y si Trump intentó obstruir la investigación.

Trump, un republicano que está considerando otra postulación a la presidencia en 2024, ha descrito el registro aprobado por la corte en la finca Mar-a-Lago en Palm Beach como políticamente motivado, y el viernes lo describió de nuevo como un "allanamiento".

