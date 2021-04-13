Intensifican tareas de rescate de mineros atrapados en China

Siete bombas de agua funcionan las 24 horas del día para dremar el agua y así poder llegar a los 21 mineros atrapados en China, justo en la mina de carbón Fengyuan en el noroeste de "Gigante Asiático".

Minas abandonadas pudieron provocar la inundación de la mina Fengyuan

La inundación subterránea ocurrida en la mina de carbón Fengyuan, ubicada en la región autónoma uigur de Xinjiang en el noroeste de China, que atrapó a 21 mineros bajo tierra, probablemente fue provocada por el agua proveniente de minas abandonadas que se encuentran en la zona, según el más reciente informe de los rescatistas.

La mina Fengyuan se inundó el pasado sábado a las 18:10 (hora local), cuando 29 mineros estaban efectuando trabajos de mejora tecnológica en la mina, que se ubica en el distrito de Hutubi, prefectura autónoma hui de Changji en Xinjiang.

#Entérate | Al menos 21 mineros permanecen atrapados luego de una #inundación subterránea ocurrida en una mina de carbón ubicada en la región autónoma de #Xinjiang en el noroeste de #China.https://t.co/C9EFJKv9Qx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 12, 2021

Rescatistas han logrado salvar a ocho personas

Localizada en un valle largo y estrecho, la mina de carbón se encuentra rodeada por varias minas abandonadas y que tienen mucha agua acumulada.

Después de un meticuloso análisis, el grupo de expertos ahora tiene una estimación aproximada de la ubicación del punto de entrada del agua.

Bao Yongsheng, vicegobernador de la prefectura autónoma hui de Changji y miembro del comando de rescate:

El agua no se ha vaciado, y la ubicación exacta no está determinada. Pero después de que nuestro grupo de expertos haya hecho una evaluación conjunta, tenemos una estimación aproximada de la ubicación”.

Mina inundada en China|CCTV

Se ha comenzado con la aplicación de cemento para bloquear el agua. Se ha inyectado algunas piedras, cemento y coagulante para formar un muro con la finalidad de que la cantidad de agua que fluye hacia el pozo se reduzca considerablemente.

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Al mismo tiempo, rescatistas intensifican sus esfuerzos de drenaje, y hoy se agregaron dos nuevas bombas de drenaje para elevar la capacidad de bombeo.

Actualmente, siete bombas de agua funcionan las 24 horas del día en la mina inundada, con una capacidad total de drenaje de alrededor de 1, 600 metros cúbicos por hora.

Se pondrán en funcionamiento otras dos bombas para aumentar la capacidad a más de 1,900 metros cúbicos por hora.