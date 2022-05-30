Descubren cientos de ataúdes y estatuas de bronce en Egipto

Arqueólogos descubrieron 250 ataúdes, así como 150 estatuas de bronce y otros objetos antiguos en un cementerio en Saqqara que, de acuerdo con sus estudios, corresponden al periodo tardío de Egipto.

Las estatuas son de diversos dioses como: Anubis, Amun, Min, Osiris, Isis, Nefertum, Bastet y Hathor y corresponden a dicho periodo que también se le conoce como Baja época y es la historía del Antiguo Egipto que comprende del año 724 al 343 antes de Cristo.

"Las primeras y más grandes estatuas de bronce escondidas aquí en Bubastian, actualmente conocida como necrópolis de Saqqara, en este sitio, 150 estatuas de bronce de diferentes dioses y diosas", dijo Mostafa Waziri, Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades.

Estaban acompañados de un instrumento musical antiguo conocido como sistro, además de vasijas de bronce que se usaban en los rituales funerarios de la diosa Isis.

También hay una estatua sin cabeza de Imhotep, un erudito egipcio, matemático, astrónomo y es el primer ingeniero y arquitecto conocido en la historia, quien construyó la pirámide Escalonada.

نجحت بعثة المجلس الأعلى للآثار في الكشف عن أول وأكبر خبيئة لعدد ١٥٠ تمثال برونزي من العصر المتأخر بجبانة الحيوانات المقدسة بسقارة، وكذلك آبار للدفن بداخلها ٢٥٠ تابوت خشبي ملون مغلق تحتوي على مومياوات، والتي سوف يتم عرضها بالمتحف المصري الكبير. pic.twitter.com/1VHcBo5dQj — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) May 30, 2022

Ataúdes intactos

Los ataúdes intactos eran de madera pintada fueron encontrados en pozos funerarios, en ellos hallaron momias, amuletos y cajas de madera.

Había estatuas de madera de las diosas Neftis e Isis, que pertenecen un período anterior, con los rostros de ambas dorados y lloran a los muertos.

Arquéologos encontraron dentro de un ataúd, un papiro en buen estado de conservación, con jeroglíficos, creen que podrían ser alguna versión del Libro de los Muertos.

"Inmediatamente, este papiro fue trasladado al Museo Egipcio para su esterilización y para realizar los estudios necesarios. Creo que este papiro es similar a los que se descubrieron hace 100 años que hablan sobre el Libro de las Puertas y el Libro de los Muertos", señaló Waziri.

También encontraron aretes, pulseras y cosméticos, como recipientes de kohl, que en el Antiguo Egipto se usaba como maquillaje.

Los ataúdes serán trasladados al Gran Museo Egipcio donde serán exhibidos.

The Supreme Council of Antiquities unveiled the discovery of the largest cache of 150 bronze statues, dating back to the Late Period, in the cemetery of the sacred animals in Saqqara. 250 intact coffins containing mummies, which will be on display at The Grand Egyptian Museum. pic.twitter.com/2Pw1jv0CAB — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) May 30, 2022

¿Dónde está Saqqara?

La necrópolis de Saqqara se ubica a 30 kilómetros en el suroeste de El Cairo, capital de Egipto, fue la más importante desde la primera dinastía del Antiguo Egipto hasta la época cristiana.

En 1979 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Desde 2018, las excavaciones en la zona han permitido grandes descubrimientos como entierros de altos funcionarios del Reino Antiguo y el Primer período Intermedio, así como el hallazgo de cientos de sarcófagos intactos.

