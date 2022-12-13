¡Energía limpia! Científicos la obtienen gracias a la fusión nuclear

Científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California lograron un avance científico histórico en fusión nuclear, obtuvieron una ganancia neta de energía durante un experimento con láseres.

"Es la primera vez que se hace en un laboratorio, en cualquier lugar, en el mundo. En pocas palabras, esta es una de las hazañas científicas más impresionantes del siglo XXI", así lo calificó Jennifer Granholm, secretaria de energía de Estados Unidos.

Científicos generan un excedente de energía con fusión nuclear

On December 5, a team at LLNL’s National Ignition Facility (NIF) conducted the first controlled fusion experiment in history to reach this milestone, also known as scientific #energy breakeven, meaning it produced more energy from #fusion than the laser energy used to drive it. pic.twitter.com/Z0MA5YrphP — Lawrence Livermore National Laboratory (@Livermore_Lab) December 13, 2022

¿Qué hicieron los científicos?

El 5 de diciembre, un equipo de la Instalación Nacional de Ignición del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore realizó el primer experimento de fusión nuclear controlada.

Los científicos lanzaron 192 láseres gigantes sobre un cilindro, del tamaño de una palomita de maíz, con deuterón y tritón, las formas más pesadas del hidrógeno, a una temperatura de 3 millones de grados Celsius.

En nanosegundos, los científicos afectaron el cilindro con una energía equivalente a 0.5 kilos de TNT, pero los neutrones generados por la fusión nuclear provocaron que la energía ascendiera al equivalente a un kilo y medio de TNT.

Por primera vez en la historia, la energía de fusión nuclear era mayor

Se logró un punto de equilibrio en la energía, es decir, produjo más energía de fusión y gastó menos energía láser, fenómeno que se le conoce como ganancia neta de energía.

Queda científicamente comprobado que es posible producir este tipo de energía sin gastar más, volviendo el proceso autosuficiente.

"Este hito nos acerca un paso significativo a la posibilidad de que la energía de fusión con abundancia de carbono cero impulse a nuestra sociedad", señaló Granholm.

BREAKING NEWS: This is an announcement that has been decades in the making.



On December 5, 2022 a team from DOE's @Livermore_Lab made history by achieving fusion ignition.



This breakthrough will change the future of clean power and America’s national defense forever. pic.twitter.com/hFHWbmCNQJ — U.S. Department of Energy (@ENERGY) December 13, 2022

¿Comercializar la energía de fusión?

Para Kimberly Budil, directora del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, tendrán que pasar décadas para la comercialización de este tipo de producción de energía.

"Para producir energía de fusión comercial, se tienen que hacer muchas cosas. Ser capaz de producir muchos, muchos eventos de ignición de fusión por minuto y se debe tener un sistema robusto de controladores que lo permitan".

El resultado del experimento de fusión nuclear es un gran paso para liberar energía limpia infinita, que ayudaría a la humanidad a ya no depender de los combustibles fósiles.

¿Qué es la energía de fusión?

La energía de fusión se libera cuando ocurre una reacción de fusión nuclear y es la fuente que impulsa al sol y a las estrellas, por décadas, científicos han querido replicarla en la Tierra, pero es un proceso muy costoso.