Identifican marcador bioquímico que combatiría muerte súbita en bebés

Científicos australianos identificaron un marcador bióquímico en la sangre que ayudaría a detectar a bebés en riesgo de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante, (SMSL) o en inglés (SIDS).

"Un bebé aparentemente sano que se duerme y no se despierta es la pesadilla de todos los padres y hasta ahora no había manera de saber qué bebé sucumbiría", dijo Carmel Harrington, doctora del Hospital Pediátrico de Westmead y encargada de dirigir la investigación.

WORLD FIRST | Researchers at The Children’s Hospital at Westmead have identified the first biochemical marker that could help detect babies more at risk of Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) while they are alive. Read more: https://t.co/OooSPDqYdl #SIDS #BreakingNews #Research — Sydney Children's Hospitals Network (@SCHNkids) May 7, 2022

El estudio que lidera Harrington determinó que los bebés, recien nacidos, víctimas del síndrome de muerte súbita del lactante, tenían niveles más bajos de la enzima butirilcolinesterasa, (BChE).

La enzima BChE es muy importante en la activación del cerebro y que los niveles sean bajos en un bebé dormido, le disminuiría la capacidad de despertar o responder a su entorno, "hemos encontrado el primer marcador que indica vulnerabilidad antes de la muerte", señaló Harrington.

De acuerdo con los investigadores, los bajos niveles de la enzima BChE hizo a los bebés naturalmente vulnerables a una disfunción del sistema nervioso autónomo, que controla las funciones inconscientes e involuntarias del cuerpo.

Más de 700 muestras de sangre de bebés

Los investigadores usaron gotas de sangre seca de bebés, tomadas después de nacer, como parte de un programa de identificación de recién nacidos en Australia.

Muestras donde expertos compararon los niveles de la enzima butirilcolinesterasa, (BChE), en un total de 722 bebés, de los cuales 26 murieron por el síndrome de muerte súbita del lactante, 41 por otras causas y 655 viven.

"Un avance pionero en el mundo", así lo calificó La Red de Hospitales de Infantes de Sídney, Australia.

FILE PHOTO: Newborn babies sleep in cribs inside a hospital in Tacloban City, in central Philippines November 13, 2013. REUTERS/John Javellana/File Photo|John Javellana/REUTERS

¿Qué es el el síndrome de muerte súbita del lactante?

Ocurre cuando un bebé menor a un año de edad muere repentinamente y sin explicación alguna cuando duerme, también se le conoce como "muerte de cuna" y es más frecuente cuando tienen entre dos y cuatro meses de edad.

No hay síntomas que ayuden a prevenirlo, ni médicos saben la causa exacta.

Después de este descubrimiento, los científicos continuarán las investigaciones para determinar si la medición de rutina de la enzima BChE pudiera sayudar para prevenir futuras muertes por SMSL.

Hace 29 años, Carmel Harrington, doctora del Hospital Pediátrico de Westmead y encargada de dirigir la investigación, perdió a su bebé por SMSL y ahora se dedica investigar el síndrome de muerte súbita del lactante.