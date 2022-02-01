Año Nuevo Chino, el año del Tigre símbolo de fuerza

China celebró en grande la llegada del Año Nuevo Chino, el año del Tigre. Los horizontes de cuatro ciudades chinas Beijing, Wuhan, Chongqing y Qingdao, se iluminaron con luces e imágenes de colores como parte de la celebración nacional del Año Nuevo Lunar del Tigre y los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

El Año Nuevo Lunar chino, también conocido como Festival de Primavera, cae el 1 de febrero de este año.

Los rascacielos de la municipalidad suroccidental de Chongqing y la ciudad oriental de Qingdao están iluminados con el logotipo de China Global Television Network (CGTN), así como con el lema oficial de Beijing 2022, que dice "Juntos por un futuro compartido".

Wuhan quedó lejos de ser el epicentro de la pandemia de Covid-19

En la ciudad de Wuhan, se celebró el Año Nuevo Lunar, el año del Tigre con luces de colores iluminan los famosos lugares de interés de la ciudad, como la Torre de la Grulla Amarilla y el Puente del Río Yangtze de Wuhan.

Los espectáculos de luces en Beijing presentan elementos de los Juegos Olímpicos de Invierno, especialmente Bing Dwen Dwen y Shuey Rhon Rhon, el adorable panda y las linternas chinas como mascotas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing.

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno está programada para el viernes en el Estadio Nacional, también conocido como "El Nido de Pájaro" en Beijing.

China celebró el Año Nuevo con una espectacular Gala que se transmitió por television

Live: The Year of the Tiger is just around the corner. CGTN is hosting its very first Spring Festival special - the #SuperNight2022 Gala! Join us in welcoming the Year of the Tiger! https://t.co/vagUdtjEfE — CGTN (@CGTNOfficial) January 31, 2022

La gala del Festival de Primavera 2022 de China, con varias actuaciones innovadoras posibles gracias a todo tipo de tecnologías de vanguardia, brindó al público otra alegre Víspera del Año Cercano Lunar chino el lunes por la noche.

La gala, organizada por China Media Group (CMG), se centró en temas como el afecto familiar, la vitalización rural, la civilización ecológica, la industria espacial de China, la lucha contra el COVID-19 y los Juegos Olímpicos de Invierno.

Hubo actuaciones integradas con elementos de artes marciales chinas, óperas regionales, costumbres de minorías étnicas y trabajo arqueológico en las ruinas de Sanxingdui, lo que hizo que la gala fuera atractiva para casi todos.

Los astronautas chinos en el espacio se unieron a la celebración de Año Nuevo, el año del Tigre

Los astronautas chinos en el espacio se unieron a la celebración de Año Nuevo, el año del Tigre |CCTVPLUS

En la gala, los tres astronautas estacionados en la estación espacial china Tiangong (Zhai Zhigang, Wang Yaping y Ye Guangfu) expresaron sus deseos de Año Nuevo Lunar a través de un enlace de video a todos los chinos en la Tierra, y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, también transmitió sus deseos en un mensaje de video.

Como el programa de televisión más visto del mundo, la Gala del Festival de Primavera ha sido un evento anual en la víspera del Año Nuevo Lunar desde su debut en 1983, deleitando a generaciones de espectadores.

El año pasado, un total récord de 1270 millones de espectadores sintonizaron la gala anual en varias plataformas de medios de todo el mundo, según China Media Group.

La ciudad de Zigong celebra el Año Nuevo Chino con un festival de faroles

La ciudad de Zigong celebra el Año Nuevo Chino con un festival de faroles |CCTVPLUS

Un mar de faroles ha convertido la ciudad de Zigong en la provincia de Sichuan, suroeste de China, famosa por la fabricación de faroles, en un mundo de cuento de hadas para dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar.

Como tradición consagrada, todos los años se celebra en la ciudad un festival de faroles para marcar el comienzo del Año Nuevo Chino.

Es una época en la que las calles se convierten en un mar de faroles, que en su mayoría son de color rojo, un color que representa la buena suerte para el Año Nuevo en la cultura china.

La gente colgaba faroles amarillos o rojos en todos los edificios locales, que son típicos de los estilos arquitectónicos chinos antiguos.

Particularmente llamativas en el festival de los faroles de este año son dos luces gigantes con forma de tigre en la entrada de la feria, que se encuentran entre las exhibiciones más importantes, ya que el Año Nuevo Lunar es el Año del Tigre en el calendario lunar de China.

