¡Kukur Tihar! Venera lealtad y relación de lomitos con humanos

En el festival Kukur Tihar, los lomitos son venerados por su lealtad hacia los humanos, a estos perritos sin importar que tengan hogar o no, los bañan, les ponen una tika en la frente, les colocan un collar de caléndulas y los consienten con alimentos como huevo, lecho o carne.

Se realiza en Nepal, durante el segundo día del Tihar, el segundo festival más grande de dicho país, que dura cinco días, donde también son adorados los cuervos y las vacas.

Nepal honors its dogs at the 'Kukur Tihar' festival pic.twitter.com/UKOMVxd4XF — Reuters (@Reuters) October 25, 2022

Lomitos que sean venerados siempre

Voluntarios, residentes y turistas extranjeros acudieron a un refugio para lomitos instalado en la ciudad de Lalitpur, situada a poco más de ocho kilómetros y medio de Katmandú, la capital de Nepal para honrar a los 170 perritos rescatados que ahora viven ahí durante el festival Kukur Tihar.

"Hemos protegido y mantenido a estos animales; todos aquí, los aman. La gente tiene la costumbre de abandonar a sus perros en la carretera, los trajimos aquí y los cuidamos, comentó, Snena Shrestha, dueña del refugio canino.

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Shrestha agregó que a pesar de honrarlos, no basta con un día, "hoy se les rinde culto, pero al día siguiente se les deja, si se enferman, la gente los abandona".

En este refugio también cuidan de lomitos que fueron atropellados y no pueden caminar, aunque gracias a donaciones, les han construido prótesis para que no se detengan.

"En el día del Festival de los Perros, quiero transmitir el mensaje de que los humanos debemos mostrar compasión y amor por los perros y alimentarlos tanto como podamos", dijo el alcalde de Lalitpur, Chiri Babu Maharjan, luego de honrarlos.

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Más atención para los lomitos

Poco a poco en Nepal la atención hacia los lomitos se hace más extensa, de acuerdo con datos de medios locales, solo en el valle de Katmandú 20 mil perros viven en la calle, gobiernos locales han implementado planes para contrarrestar el abandono.

Lomitos en la religión hindú

Para el Hinduismo, el perro es considerado un animal sagrado, es el vahana del dios Bhairava, es decir su vehículo. Bhairava, es una de las manifestaciones más feroces del dios Shiva.

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A Yama, dios de la muerte, lo acompañan dos perros de cuatro ojos que vigilan el camino hacia el reino de su dios, aunque otros expertos afirman que estos perros mantienen a las personas malas fuera del cielo.

El Mahabhárata, un texto épico mitológico de la India, del siglo III antes de Cristo, relata la muerte del Rey Yudhisthira, su perro y el encuentro con el dios Indra, quien le dijo que para permanecer en el cielo debía abandonarlo.

Yudhisthira se negó porque su perro siempre lo acompañó fielmente, Indra los subió al carruaje hacia el cielo, ahí el perro tomó su forma verdadera: el dios Dharma, fue una prueba que incluyó la compasión a todos los seres vivos.