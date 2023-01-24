Nuevo tiroteo en California deja “múltiples víctimas”

Un día despues del tiroteo masivo en Monterey Park, California que dejó al menos 11 muertos y una decena de heridos, dos ataques, relacionados entre sí ocurren en Half Moon Bay en California.

Medio locales informan que la momento hay 7 fallecidos.

Según informes preliminares, el atacante identificado como Zhao Chunli de 67 años, de origen asiático, habría disparado a trabajadores del campo.

UPDATE: The number of victims in the deadly Half Moon Bay shooting has risen to 7 and the suspect has been identified. STORY: https://t.co/Tkg07Uar0f pic.twitter.com/SDpG6CrDwm — KRON4 News (@kron4news) January 24, 2023

A las 2:22 p. m., los agentes recibieron un reporte de tirador activo en en 12700 de Cabrillo Highway. Al llegar a la escena se encontraron a cuatro personas muertas por heridas hechas por arma de fuego.

Una quinta víctima, herida de gravedad fue trasladada al Centro Médico de Stanford.

Poco después, otras tres víctimas fueron encontradas muertas en otro tiroteo que tuvo lugar cerca, según la Oficina del Sheriff.

Alrededor de las 4:40 p. m., la policía identificó a Chunli y lo detuvieron después de llegar en su vehículo al estacionamiento de la subestación de Half Moon Bay.

Mientras Monterey Park llora a sus víctimas

Aumentó a once el número de vícitmas fatales tras el ataque del sabado a media noche de un hombre contra los asistentes a un salón de baile del área de Los Ángeles. Así lo informó la policía de California, mientras las autoridades aún buscaban un motivo detrás de uno de los peores tiroteos ocurridos en el estado.

La policía identificó a Huu Can Tran, de 72 años, como el sospechoso de la masacre, que tuvo lugar durante una celebración del Año Nuevo Lunar en el Star Ball room Dance Studio en Monterey Park, un lugar popular entre clientes mayores de ascendencia asiática.

Tran supuestamente mató a tiros a 10 personas el sábado po rla noche e hirió a otras 10, luego se trasladó a otro salón de baile, donde el intento por abrir fuego se vio frustrado. Más tarde se suicidó.