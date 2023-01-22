Policía encuentra cuerpo en camioneta conectada al tiroteo en California

La furgoneta blanca vinculada al presunto sospechoso del tiroteo que cobró 10 vidas en un estudio de baile en Monterey Park ya fue localizada en la ciudad de Torrance, California. La oficina del alguacil en Los Ángeles dijo que la operación del equipo SWAT concluyó el domingo 22 de enero por la tarde, horas después de que la policía intentara detener el vehículo.

De acuerdo a las autoridades, los oficiales encontraron la furgoneta con un ocupante al que le ordenaron salir del vehículo. Momentos después escucharon un disparo donde se presume que el ocupante se quitió la vida.

Los investigadores aún no tienen identificado positivamente al conductor como el autor del tiroteo que disparó a 20 personas, de las cuales 10 fallecieron. Las víctimas celebraban el Año Nuevo Lunar chino en un salón de baile en Monterey Park, el sábado 21 de enero por la noche.

El agresor estaba prófugo 12 horas después del tiroteo.

Update on the body & the #MontereyPark mass shooting has been moved to 4:30 pm at Monterey Park city hall. LA County Supervisor Janice Hahn said cooperation between the various agencies led Torrance PD to the white van. pic.twitter.com/FV5i0RskvZ — Marjorie Hernandez (@HernandezMJae) January 22, 2023

Busqueda del tirador en Torrance, California

Horas antes de encontrar la furgoneta y el cuerpo, la policía anunció que estaba siguiendo varias pistas para dar con sospechoso del tiroteo de Monterey Park. Esto llevo a los uniformados a Torrance, California, donde usaron vehículos blindados para buscar una furgoneta blanca que estaría relacionada con el sospechoso del tiroteo, dijeron las autoridades.

El Alguacil Robert Luna dijo en una sesión informativa que la búsqueda se dirigió a Torrance porque un hombre parecido al sospechoso había estado en la localidad y que la policía creía que había una persona dentro de la furgoneta que estaría relacioanda al tiroteo. "No conocemos su condición", dijo. "¿Podría ser nuestro sospechoso? Posiblemente".

🚨POLICE IN TORRANCE, CALIFORNIA, HAVE SURROUNDED A WHITE VAN IN A PARKING LOT.

THEY BELIEVE THE SUSPECT OF THE MASS SHOOTING IN MONTEREY PARK IS INSIDE THE VEHICLE. 🚨 pic.twitter.com/mCUQ5sKPv7 — Megan Hawkins (@meganhawkinsabc) January 22, 2023

El sospechoso del tiroteo de Monterey Park

La policía dijo que el sospechoso del tiroteo en Monterey Park era un hombre asiático de entre 30 y 50 años según las descripciones de los testigos presenciales.

Más tarde, Luna publicó imágenes del sospechoso aparentemente tomadas de imágenes de cámaras de vigilancia que lo mostraban con anteojos, vestido con una chaqueta oscura y un gorro oscuro con rayas blancas. El departamento del alguacil dijo que publicaría las imágenes en un intento por identificar al sospechoso, pero se negó a dar un nombre.

Las autoridades también investigan si otros dos incidentes están relacionados con el tiroteo. En otro lugar de baile en la ciudad vecina de Alhambra unos 20 minutos más tarde el sábado por la noche estaba relacionado con la masacre en Monterey Park. En el segundo lugar, los testigos dijeron que un hombre asiático entró con un arma que los clientes pudieron agarrar. Nadie recibió un disparo y el hombre huyó, dijo Luna.