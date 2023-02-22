En Turquía erigirán estatua del perro mexicano Proteo

El municipio de Sariyer en Estambul, Turquía está listo para honrar al perro mexicano Proteo que murió mientras buscaba sobrevivientes en la provincia de Adiyaman, luego de los poderosos terremotos del 6 de febrero que han cobrado la vida de al menos 48 mil personas en Turquía y Siria.

"Proteo vino de México, a millas de distancia, y vino a salvar a nuestros ciudadanos bajo los escombros... en estas tierras que nunca había conocido, y lo logró", dijo Sukru Genc, alcalde del municipio de Sariyer en Estambul.

Proteo es ahora uno de los nombres a los que debemos nuestra lealtad

"Proteo es ahora uno de los nombres a los que debemos nuestra lealtad. Queremos incluir su estatua en nuestro parque", agregó Genc, hablando en un evento conmemorativo realizado para Proteo y el voluntario de ayuda japonés Miyazaki Atsushi, quien murió en el terremoto de 2011 en el este de Turquía.

Estatua en un parque conmemorativo en Turquía

El evento tuvo lugar en un parque que lleva el nombre del difunto rescatista Miyazaki y que ostenta su estatua en el distrito Sariyer de Estambul.

El perro mexicano Proteo, un K9 de 9 años especialmente entrenado para el equipo mexicano de búsqueda y rescate, murió luego de ser gravemente herido en el cumplimiento de su deber en Adiyaman. Ayudando a los equipos militares mexicanos, el pastor alemán rescató a dos personas de los escombros.

Elogiando la solidaridad internacional tras los terremotos masivos en Turquía, Genc dijo que la solidaridad ha sido "como el terremoto de 2011 en la provincia de Van".

"El voluntario de ayuda japonés Miyazaki Atsushi murió en el Hotel Bayram, que fue destruido en ese terremoto", dijo Genc. "Se ganó el gran amor de la gente de la región con su trabajo diligente y amabilidad".

Miyazaki fue al rescate de las víctimas del terremoto en la ciudad de Van, cuando fue golpeado por un terremoto de magnitud 7.2 el 23 de octubre de 2011, y extendió su mano amiga a las personas como médico y trabajador humanitario como parte de la Asociación de Ayuda y Socorro, pero un sismo de magnitud 5.6 volvió a sacudir la ciudad el 9 de noviembre y este segundo sismo hizo que su hotel se derrumbara. Lo sacaron de los escombros gravemente herido y falleció en un hospital.

Diplomáticos asisten al anuncio de la estatua de Proteo

Los participantes de este evento incluyeron al Cónsul General de la India en Estambul Sudhi Choudhary, la Cónsul General de México en la ciudad Isabel Arvide y el Cónsul General de Japón Kasahara Kenichi, así como el Equipo de Defensa Civil del Municipio de Sariyer.

Mientras tanto, un centro de rehabilitación animal construido en el distrito de Basiskele de la provincia de Kocaeli, en el noroeste de Turquía, lleva el nombre del difunto perro mexicano Proteo.

