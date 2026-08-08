Notas
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Se unen las potencias islámicas: Arabia Saudita recluta a Turquía y Pakistán en una alianza militar estilo OTAN
Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron un tratado histórico de defensa colectiva ante la creciente amenaza de Irán en la región.
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Tiroteo en escuela de Turquía: Estudiante mata a 4 personas; es el segundo en 2 días
Apenas ayer martes ocurrió otro titoteo en una escuela en Turquía; el gobierno aplicó censura a la cobertura de este incidente para no afectar la investigación.
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Ataque armado contra el consulado de Israel en Estambul deja un muerto y cuatro heridos en pleno distrito financiero
Turquía se estremeció tras un ataque al consulado israelí en Estambul; con el espacio aéreo bajo asedio de proyectiles y una mediación diplomática debilitada.
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Alarma en el Cáucaso: Azerbaiyán advierte represalias tras incursión de drones desde Irán
¿Nuevo frente en el conflicto de Medio Oriente? Azerbaiyán se prepara para responder por ataque de drones de Irán contra la región de Nakhchivan.
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Familia muere durante sus vacaciones en Turquía; policía investiga posible envenenamiento
Una familia de origen turco pero residentes en Alemania, falleció trágicamente en Turquía durante sus vacaciones, levantando una investigación policial.
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¡Lo aventó por las escaleras! En Turquía captan a director empujando a estudiante con autismo
Escándalo sacude Turquía, luego de que cámaras capturaran al director de escuela secundaria empujando a un estudiante con autismo por las escaleras.