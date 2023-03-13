París bajo toneladas de basura por huelga de trabajadores

Las calles de París, capital de Francia continúan sumidas bajo toneladas de basura, y se siguen acumulando los desechos por la huelga de trabajadores de limpia que se sumaron a las protestas de miles de trabajadores que rechazan la reforma al sistema de pensiones aprobado el sábado en el senado, que aumenta la edad de jubilación a 64 años, entre otras medidas que rechazan los trabajadores.

Desde el martes pasado los trabajadores de limpia dejaron de recoger la basura de las calles y esta se sigue acumulando, y es que además empleados de los incineradores de basura, han mantenido bloqueo en las plantas de trabajo. Los servicios públicos están a cargo de la recolección de basura en la mitad de los 20 distritos de París, conocida como la Ciudad Luz, la otra mitad de la ciudad se salva porque son contratistas privados los responsables de llevarse los desechos.

Como una solución inmedata se está pidiendo a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo que contrate proveedores de servicios privados.

París se llena de basura por huelgas contra el aumento de la edad de jubilación https://t.co/9qo3J2qkP9 pic.twitter.com/Lk6NNMcZgY — FRANCE 24 Español (@France24_es) March 13, 2023

Los peatones sortean las bolsas de basura que se desbordan de los botes de basura y contenedores, invadiendo las banquetas, haciendo lucir un sucio panorama. Además de que ya comienzan a emitir quejas por el olor

En qué consiste la reforma de pensiones

Uno de los puntos con más resistencia del proyecto es el aumento a la edad de jubilación de 62 a 64 años, si bien solo son dos amos, los trabajadores argumentan que son importantes para que en un momento dado puedan disfrutar de su jubilación. El presidente Macron por su parte se ha negado a dialogar con los sindicatos y ha dicho que no hay marcha atrás en la reforma al sistema de pensiones.

Según la reforma de pensiones a partir del 2027 los trabajadores tendrán que trabajar al menos 43 años para tener derecho a una pensión completa, la ley actual les pide 42 años de servicio.

¿Qué sigue para la reforma?

El proyecto a la Reforma de Pensiones debe ser revisada por un comité de la Asamblea Nacional y ahí será votada para que entre en vigor. Sin embargo en la Asamblea se presume que la votación estará muy ajustada, ya que el gobierno carece de mayoría.

El próximo miércoles trabajadores volverán a las calles en un intento de revertir la reforma o al menos algunos puntos de la misma.