Francia aprueba Reforma de Pensiones que provocó protestas en el país

Con 195 votos a favor y 112 en contra, el Senado de Francia aprobó este 11 de marzo la polémica Reforma de Pensiones que desató una ola generalizada de protestas en el país.

La Primera Ministra de Francia confirmó la información a través de su cuenta de Twitter, donde detalló que los funcionarios tardaron más de cien horas en debate para aprobar el texto de la Reforma de Pensiones.

“Tras cien horas de debate, el Senado aprobó el texto de la Reforma de las Pensiones. Un paso decisivo para llevar a cabo una reforma que asegure el futuro de nuestras pensiones. Totalmente comprometidos a permitir una adopción definitiva en los próximos días”.

#Vote | Après une centaine d’heures de débat, le Sénat adopte le texte de la réforme des retraites. Une étape décisive pour faire aboutir une réforme qui assurera l’avenir de nos retraites. Totalement engagée pour permettre une adoption définitive dans les prochains jours. pic.twitter.com/c2KC0XxB0s — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 11, 2023

Tras la aprobación del Senado, el proyecto de ley deberá ser revisado por un comité de las Cámaras Alta y Baja; si se expresan a favor del texto, el jueves se podría llevar a cabo la votación final.

Sin embargo, el futuro de la Reforma de Pensiones aún es incierto, ya que Macron necesita los votos de sus aliados para obtener la mayoría en la votación de la Asamblea Nacional.

Por lo que el gobierno de Macron teme no alcanzar los votos suficientes en la Cámara Baja, aunque tendría posibilidad de sacarla adelante mediante el llamado procedimiento 49:3.

Protestas en Francia por Reforma de Pensiones

El Senado francés votó el texto tras una séptima jornada de manifestaciones en todo el país contra el plan. La mayoría de los electores se opone al texto, según los sondeos de opinión.

🇫🇷 | FRANCIA: Manifestaciones en Francia contra la reforma de pensiones del gobierno para elevar la edad de jubilación a 64 años. pic.twitter.com/CrwEASt4GO — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) March 11, 2023

Mientras el Senado votaba, los manifestantes incendiaban bote de basura en las calles de Francia para mostrar su descontento contra la polémica Reforma de Pensiones que propone aumentar la edad de jubilación en dos años.

Las autoridades dijeron que había más de 368 mil manifestantes, mientras que el sindicato afirmó que en las protestas participaron más de un millón de trabajadores que estaban en contra de la Reforma de Pensiones de Macron.