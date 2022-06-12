¡De manteles largos! Pandas gigantes festejan juntos sus cumpleaños

El zoológico de Chongqing, China está de "manteles largos", porque seis pandas gigantes que nacieron y viven ahí cumplieron años, para celebrarlo, cuidadores y residentes "echaron la casa por la ventana" porque les organizaron una fiesta colectiva.

Giant pandas play during their birthday party at the Chongqing Zoo in SW China’s Chongqing Municipality ystd(10/6). pic.twitter.com/PpFSKVUDHM — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) June 11, 2022

Entre los festejados están los cachorros de panda gigante gemelos Xingxing y Chenchen, que nacieron el 10 de junio del año pasado, así como los cuatro pandas gigantes Shuangshuang, Chongchong, Xixi y Qingqing, que llegaron al mundo el 23 de junio de 2019.

|Cortesía: CCTV

Regalos para el gran día

Trabajadores del zoológico y cuidadores de los pandas gigantes invitaron a 15 residentes de todas las edades, el único requisito fue que debían haber nacido en el mes de junio.

Juntos prepararon los regalos de cumpleaños para estos seis pandas gigantes cachorros, hicieron los pasteles cumpleaños que decoraron con brotes de bambú, abundantes frutas y verduras.

pandas gigantes|Cortesía:CCTV

Pandas gigantes de un año de vida

Visitantes locales y extranjeros amantes de los pandas gigantes estuvieron muy pendientes de todos los movimientos de estos cachorros.

Xingxing y Chenchen, los pandas gigantes gemelos que cumplieron un año, salieron y rápidamente se sintieron atraídos por las coloridas pancartas y globos que adornaron su recinto para la fiesta de cumpleaños.

Después deambularon y jugaron un rato, ya un poco cansados se sentaron en el suelo y empezaron a disfrutar del pastel.

pandas gigantes|Cortesía: CCTV

Pandas gigantes de tres años

Shuangshuang, Chongchong, Xixi y Qingqing, los cuatro pandas gigantes que cumplieron tres años de edad, salieron después y lo hicieron al ritmo de la canción "Feliz cumpleaños".

Los cuatro disfrutaron de su pastel de tres capas hecho con sandías, zanahorias y brotes de bambú frescos, decenas de turistas aprovecharon para tomarse fotografías.

El zoológico de Chongqing es ahora el hogar de 19 pandas gigantes, en marzo de este año, autoridades iniciaron un proyecto de renovación y ampliación del recinto que habitan los pandas gigantes para mejorar las condiciones de vida de estos animales y se espera que el próximo año esté terminado.