Periodista palestina es asesinada por soldados israelíes

La periodista Shireen Abu Akleh, de la cadena de televisión Al Jazeera, fue asesinada por soldados israelíes mientras realizaba su trabajo, recibió un disparo en la cabeza cuando cubría un operativo de Israel contra sospechosos de terrorismo en calles de Jenin, Cisjordania.

También resultó herido de bala el periodista y productor, Ali Al-Samudi, quien la acompañaba, "íbamos a filmar la operación del ejército. De repente, uno de ellos nos disparó", dijo Ali, quien culpó al ejército de Israel.

"No nos dijeron que nos fuéramos. No nos dijeron que nos detuviéramos. Nos dispararon. La primera bala me golpeó. La segunda bala alcanzó a Shireen", contó Al-Samudi, mientras se recupera del disparo que recibió en la espalda.

A través de un comunicado, la cadena de televisión Al Jazeera condenó el asesinato de Shireen Abu Akleh y responsabilizó a Israel de su muerte cuando ella "cumplía con su deber periodístico", aún cuando portaba un chaleco que la identificaba como de prensa.

Al Jazeera condemns Israel’s killing of Shireen Abu Akleh https://t.co/w2kd1T4IbE — Al Jazeera PR (@AlJazeera) May 11, 2022

La cadena de televisión con sede en Qatar, pidió a la comunidad internacional que condene y responsabilice a las fuerzas de ocupación israelíes por atacar y matar deliberadamente a Shireen, asesinato que Al Jazeera califico de "crimen atroz, que solo pretende evitar que los medios cumplan con su deber".

"La mataron a sangre fría porque son asesinos especializados en matar palestinos", enfatizó Al-Samudi .

Crimen sin responsables

El primer ministro de Israel, Naftalí Bennett señaló como culpables a los palestinos, sin embargo, el productor Ali Al-Samudi comentó que, "no había grupos de resistencia cerca de nosotros. Si hubiera resistencia no iríamos a esa zona".

"Shireen fue asesinada por la ocupación israelí mientras documentaba sus horribles crímenes contra nuestro pueblo", escribió el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh en su cuenta de twitter.

Además pidió la creación de un comité internacional encargado de investigar el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh, quien "contribuyó a formar la memoria de toda una generación y contar la historia palestina al mundo".

Shireen Abu Akleh contributed to forming the memory of an entire generation & telling the Palestinian story to the world. Shireen was killed by the Israeli occupation while documenting their horrific crimes against our people. My sincere condolences to her family and colleagues. pic.twitter.com/UjF0s2ScwQ — Dr. Mohammad Shtayyeh د. محمد اشتية (@DrShtayyeh) May 11, 2022

Se despiden de Shireen

Hoy, cientos de palestinos comenzaron a despidedirse de la periodista Shireen Abu Akleh.

Mañana, su funeral será en la sede del gobierno del Estado de Palestina en Ramallah, Cisjordania, donde estará presente Mahmud Abás, presidente del Estado de Palestina

"I was able to convey the people's message and voice."



Not long before her killing by Israeli occupation forces, Al Jazeera correspondent Shireen Abu Akleh spoke about her career and what it meant to her to report on the occupation. pic.twitter.com/mUTmXJA9cA — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 11, 2022

¿Quién fue Abu Akleh?

Abu Akleh nació enJerusalén en 1971, estudió periodismo en Universidad de Yarmouk en Jordania, ya graduada regresó a Palestina

Durante 25 años fue periodista de la cadena de televisión Al Jazeera, tiempo en el que cubrió la situación de los territorios palestinos ocupados por Israel.