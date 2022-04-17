La violencia en Jerusalén pone en aprietos al gobierno de Israel

Los enfrentamientos en Jerusalén, los cuales se han avivado durante el mes sagrado musulmán del Ramadán, han dejado 18 detenidos además de poner en aprietos al gobierno de coalición de Israel.

La policía antidisturbios israelí se enfrentó a palestinos que lanzaban fuegos artificiales en los callejones de la Ciudad Vieja amurallada tras una visita de judíos a un lugar sagrado disputado.

Varios pasajeros de dos autobuses resultaron levemente heridos cuando palestinos que lanzaban piedras rompieron las ventanillas de los vehículos. Además, un pequeño grupo de fieles judíos fue atacado.

Los enfrentamientos del domingo fueron menos violentos que los ocurridos en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén dos días antes, pero fueron suficientes para que un pequeño pero fundamental partido árabe revisara su pertenencia a la coalición gobernante del primer ministro israelí, Naftali Bennett, que ya no tiene mayoría en el Parlamento.

La Lista Árabe Unida -el primer partido de la minoría árabe del país que forma parte de un gobierno israelí y que representa a un 21% de la población- dijo que suspendía su participación en el gobierno por la gestión de Israel de la violencia en Al-Aqsa y que consideraría su dimisión oficial si las cosas no cambian.

TERRORISMO: Israel ataca la mezquita de Al-Aqsa: pic.twitter.com/7YHPzjEZEY — Palestina Hoy 🇵🇸 (@HoyPalestina) April 15, 2022

Coalición de Bennet en aprietos

La coalición de Bennett controla 60 de los 120 escaños del Parlamento, incluidos cuatro de la Lista Árabe Unida.

Algunos comentaristas políticos dijeron que el anuncio era un gesto simbólico para aliviar la presión sobre los líderes del partido durante la crisis y que podría resolverse cuando el parlamento vuelva a reunirse el próximo mes.

La Ciudad Vieja se encuentra en Jerusalén Este, que Israel capturó en la guerra de 1967 y que los palestinos pretenden convertir en la capital de un futuro Estado.

Las tensiones en torno a Jerusalén avivaron una guerra de 11 días en mayo entre Israel y los milicianos islamistas de Hamás en la Franja de Gaza.

Este mes, Bennett perdió su exigua mayoría parlamentaria tras la renuncia de un legislador de su partido nacionalista.