La violencia en Jerusalén pone en aprietos al gobierno de Israel

PARTIDO ÁRABE AMEAÇA DERRUBAR A COALIZÃO A MENOS QUE NÃO HAJA JUDEUS OU POLICIAIS NO MONTE DO TEMPLO

Na sexta milhares de palestinos chegaram para a oração do Ramadã. Não havia judeus no local, mas em tumultos 150 foram feridos em confrontos com a polícia.https://t.co/K9rfzw6Cc5 pic.twitter.com/02cf8blq5G