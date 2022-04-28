Miman a perros con platillos especiales y saludables

"Happy Bark Day" es de las pocas cafeterías de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos donde cocinan platillos exclusivos para perros, "es realmente relajante, me gusta convivir con diferentes mascotas de distintas razas, la comida se ve increíble", platicó Janice Clark, quien llevó a sus dos perros de raza cocker spaniel inglés.

La idea de esta cafetería exclusiva para perros, fue de la nutricionista, Hyunsuk Ku, quien antes de emprender su negocio, solo hacía dichos alimentos para las mascotas de sus amigos y se animó a ir más allá, "Recibí excelentes comentarios de mis amigos decían: ¡guau! Parece comida de verdad."

Ku prepara los platillos exclusivos para perros con ingredientes frescos y de alta calidad, además integra las necesidades dietéticas que cada mascota de sus amigos requería, conocimientos que aprendió cuando cocinaba solamente para ellos.

perros|RULA ROUHANA/REUTERS

Puppachino y pupcakes, las especialidades

El "puppachino" se hace con caldo de buey o de pollo y los "pupcakes" con carne de res o salmón combinados con verduras.

Los clientes predilectos, es decir, los perros, pueden sentarse en la silla y subirse a la mesa, donde esperan con ansias su platillo, si sus dueños no los detienen, podrían devorarlo de inmediato.

"Simplemente los amo incondicionalmente, me emociono, son mis bebés", agregó Ku, muy emocionada y abrazando a su perra Sarang, Ku es feliz de cocinar y atender a sus animales favoritos todos los días.

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Comida saludable para los "peludos"

"Happy Bark Day" fue inaugurado en diciemre de 2021, tanto los dueños como los perros quedan satisfechos, tal es el caso de Victoria Kirkwood, quien llevó a Ralphie, un perro de raza cavalier king Charles spaniel, luego de una larga jornada de caminatas y juegos, "me gusta mucho el lugar, porque la comida la hace una nutricionista, creo que es muy bueno porque es saludable para él."

Hyunsuk Ku, dueña y fundadora de la cafetería, nació en Corea del Sur, aunque desde hace 14 años vive en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, ella obtuvo un certificado en nutrición de mascotas luego de que su primer perro, llamado Maum, enfermara.

Establecida en un nuevo país y siendo amante de los perros, Hyunsuk se preguntaba: "Hay muchos lugares para humanos, restaurantes. ¿Por qué no hay uno para perros? Queremos ir juntos a todas partes y estar juntos. Así que pense: hagamos uno para ellos".

Así fue como surgió "Happy Bark Day", un lugar donde todos los días hay un menú diferente para los perros, "a veces son pastelitos y también hay otras comidas diferentes", dijo Victoria Kirkwood, quién agregó que "no es como una golosina, es una comida completa", además aseguró que Ralphie lo disfruta mucho, "a él le encanta".

Para los dueños, un lugar como "Happy Bark Day", es una buena alternativa para pasearlos en épocas de calor, debido a que en Dubái, el verano, que aún no llega, es una estación del año con temperaturas muy altas y es difícil sacarlos, porque existe el riesgo de que tengan un golpe de calor.

Los precios de las comidas para perros en "Happy Bark Day" cuestan entre 205 y 410 pesos, también se puede ordenar y disfrutar de un pastel de cumpleaños que alcanza un costo de mil 100 pesos.

En "Happy Bark Day" además de los perros también son bienvenidos los gatos.