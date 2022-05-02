Subastarán dos diamantes que superan los 200 quilates

Será el 11 de mayo cuando la casa de subastas Christie's en Ginebra, Suiza ponga a la venta dos diamantes, cada uno superan los 200 quilates, "es bastante inusual tener dos diamantes de 200 quilates en una subasta", indicó Rahul Kadakia, director internacional de joyería de Christie's.

"The Rock" o "La Roca"

Se trata de un diamante blanco en forma de pera, el más grande del mundo, fue extraído de una mina de Sudáfrica hace más de 20 años, pesa 228.31 quilates, "la forma de pera, le da una forma femenina muy bonita, un look femenino para colgar en un collar", recomendó Kadakia.

"La estimación de preventa es de 20 a 30 millones de dólares y esperamos que se venda al precio más alto posible", señaló Kadakia, cantidades equivalentes en pesos mexicanos que van desde casi 410 millones hasta casi 615 millones.

"He estado aquí 25 años. Christie's lleva aquí 256 años y en todo ese tiempo, esta es la piedra preciosa más grande en este tono que tenemos a la venta", Kadakia enfatizó.

"The Red Cross Diamond" o "El diamante de la Cruz Roja"

La subasta del próximo 11 de mayo ha sido calificada de inusual, porque dos diamantes de más de 200 quilates cada uno, serán vendidos.

A "The Rock" lo acompañará "The Red Cross Diamond" o "El diamante de la Cruz Roja" es de color amarillo pesa 205 quilates, fue extraído también de una mina de Sudáfrica, "ahora por tercera vez en 104 años el diamante de la Cruz Roja volverá a estar a la venta en Ginebra el 11 de mayo".

La primera vez que se vendió fue en 1918, "en Christie's Londres en la subasta de la Cruz Roja durante la guerra", contó Kadakia. Después, en 1973 fue puesto nuevamente a la venta y ahora 49 años será subastado.

#SpotlightSaturday Christie's is proud to announce The Red Cross Diamond, a historically important fancy intense yellow, cushion-shaped diamond of 205.07 carat. A symbol of altruism, part of the sale revenue will be donated to the International Committee of the Red Cross. pic.twitter.com/DTIwEUQ9FL — Christie's (@ChristiesInc) April 16, 2022

Rahul Kadakia, director internacional de joyería de Christie's dijo que el color amarillo de la piedra preciosa se debe a los átomos de nitrógeno, su precio de venta estimado está entre los 7 y los 10 millones de dólares, es decir entre los casi 144 millones y los casi 205 millones de pesos mexicanos.

Parte del dinero que se obtenga de la venta del diamante amarillo será destinado a la Cruz Roja Internacional.