¿Podría imaginarse, cómo sería la vida sin perros pugs?

En Países Bajos, los pugs ya no podrán ser animales de compañía porque el gobierno planea prohibir la tenencia de perros chatos.

Su hocico plano afecta su salud y les provoca enfermedades respiratorias, como a Pauline, una pug hembra, que vivió 20 años.

"Apenas podía respirar, jadeaba y jadeaba por aire. Muchos pugs y otras razas de perros muy chatas sienten lo mismo", platicó Andreas Wemhoff, criador de pugs y dueño de Pauline.

Para muchas personas los perros chatos son adorables, desgraciadamente las condiciones de salud que enfrentan razas como los pugs, no lo son.

"Todas las vías respiratorias están constreñidas. Eso significa que las fosas nasales son demasiado pequeñas, los conductos nasales son demasiado pequeños. El paladar blando es demasiado grueso y obstruye las vías respiratorias. Es por eso que siempre escuchamos estos ronquidos, lo que reduce absolutamente la circulación del aire", explicó la veterinaria, Tanja Pollmüller.

"En algunos casos, podemos ayudar. Por supuesto, ese no debería ser el punto de criar a los animales y luego hacer cirugías correctivas", dijo Pollmüller.

Crianzas de tortura y criaderos ilegales

Desde 2019, en Países Bajos está prohibido criar perros con una longitud de hocico más corta que un tercio de su cabeza, esto incluye pugs o bulldogs ingleses, porque son crianzas de tortura, aunque la nueva ley ya no permitirá tenerlos.

En el reglamento de asociaciones de criaderos caninos del país, ya se estipula que los pugs tengan la nariz más larga, sin embargo, enfrentan un problema.

"Una gran proporción de estos animales provienen del extranjero y, a veces, se importan ilegalmente", dijo Jan-Peter Bach, experto en bienestar animal de la Asociación para la Industria Canina.

En este criadero eleccionan perros al azar con hocido largo y mediante estudios veterinarios descartan enfermedades en los pugs.

Medidas que los hacen, exigir al gobierno, regulaciones y controles legales más estrictos sobre la crianza de perros, especialmente pugs.

pug|Cortesía: FECAVA

No satanizar a los pugs

Los pugs podrían ser los mejores amigos de familias o dueños que no hacen mucha actividad física.

"La palabra "pug deportivo" de alguna manera implica que podrías salir a correr con tu perro o andar en bicicleta. Y ahí es donde tengo que decir que: mejor hazlo por tu cuenta o ten una raza diferente", enfatizó Wemhoff.

La ley que prohibirá tener pugs en Países Bajos entrará en vigor tras un periodo de transición, es decir, personas que tengan uno, cuidarán de él, hasta que muera.

¿Perros braquicéfalos?

El año pasado, Noruega prohibió criar dos razas de perros: bulldog inglés y Cavalier King Charles Spaniel, debido al sufrimiento que les genera tener la cabeza muy pequeña y el hocico muy plano.

Dichas características son de braquicefalia, también la tienen: pugs, el bulldog francés, el pekinés o el Boston terrier.

Braquicefalia significa "de cabeza corta", a estos perros los cruzaron para que la nariz y el hocico fueran planos o cortos, eso hace que, tanto garganta como vías respiratorias sean más pequeñas de lo normal o estén aplanadas.

La braquicefalia en perros no es una malformación genética, la desarrollaron estas razas a partir de experimentos y mutaciones que hicieron los humanos, generándoles problemas muy graves a la salud.