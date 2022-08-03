VIDEO: Asesinan a una adolescente frente a su mamá y a su hermana

El video de una cámara de seguridad muestra el momento en el que dos ladronas asesinan a una adolescente de 15 años, frente a su mamá y a su hermana de 12 años.

La mamá camina junto a sus hijas sobre una banqueta en la ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, las lleva a la escuela, eran las siete de la mañana.

Adolescente de 15 años muere durante un asalto en Brasil

Dos mujeres atraviesan la avenida, por separado se les acercan, una viste ropa de color rosa y la otra ropa de color negro, les piden sus pertenencias y al mismo tiempo las amenazan con un cuchillo y una pistola, después huyen.

Todo fue grabado por una cámara de seguridad de la calle, la cual también capta el momento en el que Cristal Rodrigues Pacheco cae al suelo, muere de inmediato por un disparo que recibe en el corazón.

Su mamá y su hermana de 12 años tratan de auxiliarla, piden ayuda a quienes pasan por el lugar, después llaman a la policía y a emergencias, todo ocurre almismo tiempo en el que las asesinas huyen.

Tras la muerte de la adolescente varias personas que caminan se acercan para brindar ayuda, lo mismo hacen algunos automovilistas que avanzan lento.

A las nueve de la mañana el cuerpo de Cristal fue trasladado al Instituto Médico Legal.

Informes policiacos y médicos

Autoridades indicaron que el asesinato ocurrió frente Palácio da Aclamação, un museo de Bahía, Brasil, a pocos metros de la comisaría Quartel dos Aflitos.

Peritos confirmaron el fallecimiento por el disparo que recibió en el seno izquierdo, indicaron que la bala se alojó en el corazón y por eso Cristal murió en pocos minutos.

La policía ya identificó a las responsables, una ya fue detenida, se trata de Gilmara Daiam de Sousa Brito, de 31 años, quien cuenta con antecedente penales por delitos de robo y tráfico de drogas, era buscada desde marzo.

Los agentes indicaron que ella no fue quien le disparó a Cristal, la otra mujer sigue prófuga.

Por el asesinato de Cristal, el Colégio Mercês, en Campo Grande, escuela donde ella estudiaba, al igual que su hermana menor, decretó luto, han suspedido las clases y aún no han dicho cuando las reanudarán.

Cristal fue sepultada en el Cementerio de Canto Santo, en el barrio Federación.

