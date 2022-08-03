Policía de Florida realiza simulacro de tirador activo en escuela

Más de 100 policías de Florida, Estados Unidos participaron en un simulacro de tirador activo en la escuela Hialeah High School, con la intención de adquirir experiencia para saber cómo actuar en una situación similar.

“Sabemos que el tiempo es esencial. debemos estar preparados para confrontar a un tirador activo. Dios no quiera que tengamos uno en nuestras escuelas y necesitamos entrenar de esa manera de inmediato para obtener la respuesta inmediata necesaria cuando se trata de neutralizar una amenaza", explicó Edwin López, jefe de la policía de Florida.

Durante el simulacro se pudieron escuchar disparos y gritos, incluso algunas personas vestían camisetas blancas con manchas de sangre para simular que estaban heridos, mientras los instructores de armas de fuego con camisas rojas, guiaron a los oficiales a las aulas y les brindaron consejos sobre cómo mejorar los esfuerzos.

|Reuters

El jefe de la policía de Florida indicó que buscan capacitarse constantemente, pero ahora buscan ser más vanguardistas para su adiestramiento y que todos los elementos sepan cómo actuar ante un tirador activo. Además de la policía, en el simulacro también participaron los bomberos

"Incorporamos muchas otras agencias de aplicación de la ley en nuestra respuesta activa a tiradores. Sabemos que el tiempo es esencial", dijo Edwin López, jefe de la policía de Miami.

Policía de Miami busca prepararse para enfrentar a tirador activo

Aunque el simulacro de tirador activo fue calificado como exitoso por el departamento de policía, López dijo que no están haciendo esto para "ganar", todavía "no hay garantía", agregó.

"Esta no es una situación cómoda para nadie. Pero lo que es más aterrador que estos simulacros es tener que ir a enterrar a un niño de seis y siete años o un niño de ocho años que muere", dijo López.

“Queremos que cualquiera que esté pensando en causar daño a nuestros estudiantes en nuestras escuelas, no entre aquí porque nuestras fuerzas del orden están capacitadas para matarlos de verdad, muy rápido”, dijo López.

El simulacro se llevó a cabo cuando las vacaciones de verano se acercaban a su fin y antes de que las escuelas regresaran para un nuevo año académico en el otoño.

