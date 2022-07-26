VIDEO: Explosión de un automóvil en una gasolinería de Brasil

Una camára de seguridad captó el momento de la explosión de un automóvil en una gasolinería ubicada en el norte de Río de Janeiro, Brasil.

El conductor llenaba el tanque con gas natural comprimido (GNC), bajó de su auto, caminó hacia la cajuela y al momento de abrirla, ocurre la explosión, la onda expansiva lo lanzó unos cinco metros.

Explosión en gasolinería de Brasil deja 2 heridos

Dos personas resultaron heridas, el conductor identificado como Mário Magalhães da Penha, de 67 años, fue llevado al Hospital Municipal Salgado Filho, en Méier, un barrio de Río de Janeiro, donde lo operaron de urgencia debido a las lesiones, médicos lo reportan grave.

La mujer que estaba delante del auto, era quien despachaba el combustible, por la explosión quedo aturdida, sus compañeros la auxiliaron, para después, llevarla al Hospital Municipal Souza Aguiar, en el centro de Río de Janeiro, donde los médicos señalaron que su salud es estable.

Brasil explosión|Cortesía: BandNews

La destrucción de la explosión

La explosión destruyó todo el automóvil, así como parte del techo de la gasolinería y un poco la cubierta de la bomba del combustible, pero no la dañó.

Primeros informe señalaron que un cilindro de gas del vehículo estaba en mal estado, específicamente oxidado, y la explosión fue por una fuga de gas.

Fue necesario suspender el suministro de gas a la estación y cerrar uno de los dos carriles de la carretera para que equipos de limpieza realizaran su trabajo, luego de una hora y media la circulación fue reabierta.

Inspectores gubernamentales, de la compañía proveedora del gas, así como del Instituto Estatal de Medio Ambiente (INEA) llegaron al lugar y abrieron una investigación.

Brasil explosión|Cortesía: BandNews

¿Qué es el gas natural comprimido o GNC?

El gas natural comprimido o por sus siglas GNC, es gas natural que sirve como alternativa a los combustibles líquidos como la gasolina o el diésel, es más económica y amigable con el ambiente. Su costo es 50% menor al de la gasolina.

El 90% del gas natural comprimido, es gas metano, los demás son mínimas proporciones de nitrógeno e hidrocarburos, por eso es menos contaminante que el diésel o la gasolina y no necesita un prolongado tratado de refinamiento como dichos combustibles.

