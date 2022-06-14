Viruela del mono ¿Emergencia de salud pública internacional?

Será el próximo jueves 23 de junio cuando la Organización Mundial de la Salud convocará a la reunión de un comité de emergencia con el fin de evaluar si la viruela del mono representa una emergencia de salud pública de importancia internacional.

"El brote mundial de viruela del mono es claramente inusual y preocupante. Es por esa razón que he decidido convocar al comité de emergencia bajo el Reglamento Sanitario Internacional", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferencia en Ginebra, Suiza.

La viruela del mono es endémica de África occidental y África central, sin embargo, "el virus se está comportando de manera inusual de cómo solía comportarse en el pasado," resaltó Tedros y agregó que, "también está afectando a más y más países y creemos que también necesita una respuesta coordinada debido a la extensión geográfica".

Por eso señaló que tener un comité ejecutivo de expertos en el virus Monkeypox ayudaría a ampliar la compresión y el conocimiento que hay del causante de la viruela del mono, también conocida como viruela símica.

The global outbreak of #monkeypox is clearly unusual and concerning. I have decided to convene the Emergency Committee under the International Health Regulations on Thursday next week, to assess whether this outbreak represents a public health emergency of international concern. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 14, 2022

Más casos de viruela del mono en el mundo

De acuerdo con la OMS, en lo que va del año, se han registrado mil 600 casos confirmados y mil 500 sospechosos, en 39 países, de los cuales en "siete donde se ha detectado la viruela del simio durante años y 32 países recientemente afectados", indicó Tedros.

Las 72 muertes registradas ocurrieron en países donde la enfermedad es endémica, "no se ha informado de alguna muerte en los países recientemente afectados, aunque la OMS está tratando de verificar los informes noticiosos de Brasil sobre una muerte relacionada con la viruela del mono", agregó Tedros.

Un poco más de la viruela del mono

Los síntomas de la viruela del mono son: fiebre, dolor de cabeza, de músculos, cansancio, inflamación de los ganglios linfaticos, así como erupciones cutáneas en la cara, manos, pies, boca, genitales y ojos.

La viruela del mono la causa Monkeypox, virus que pertenece al mismo grupo de la viruela, enfermedad causada por el virus variola virus que infecta solo a humanos y que en 1980 la OMS certificó su erradicación en todo el planeta.

La tasa de mortalidad de la viruela del mono oscila entre el 1 % y el 3.6 %