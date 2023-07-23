Inundaciones en Canadá dejan cuatro personas desaparecidas

Las lluvias más intensas registradas en la provincia atlántica canadiense de Nueva Escocia en más de 50 años provocaron inundaciones que causaron daños "inimaginables", y cuatro personas están desaparecidas, entre ellas dos niños, según informaron las autoridades.

La tormenta, que comenzó el viernes, descargó más de 25 centímetros de lluvia en algunas partes en sólo 24 horas, la misma cantidad que suele caer en tres meses. Las inundaciones resultantes arrasaron carreteras, debilitaron puentes y anegaron edificios.

"La situación es alarmante", declaró el primer ministro de Nueva Escocia, Tim Houston, quien añadió que al menos siete puentes tendrían que ser sustituidos o reconstruidos por las inundaciones.

Los daños materiales en las viviendas son inimaginables. Tim Houston / Primer ministro de Nueva Escocia

Tim Houston, primer ministro de la provincia de Nueva Escocia, también dijo que la provincia buscaría una ayuda significativa del gobierno federal.

El primer ministro Justin Trudeau dijo a los periodistas en Toronto que estaba muy preocupado por las inundaciones y prometió que Ottawa "estará allí" para ayudar a la provincia.

Las inundaciones son la última catástrofe meteorológica que azota Canadá este año. Los incendios forestales quemaron un número récord de hectáreas, enviando nubes de humo a Estados Unidos. A principios de mes, las fuertes lluvias provocaron inundaciones en varios estados del este de Estados Unidos.

I spoke with @TimHoustonNS today. We discussed the way Nova Scotians are always there for one another, the current flooding situation, and the federal assistance being provided – and I let him know that our government stands ready to provide additional assistance as needed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 23, 2023

¿Cuál es la ciudad más afectada por las inundaciones?

Las autoridades han declarado el estado de emergencia en Halifax, la mayor ciudad de Nueva Escocia, y en otras cuatro regiones.

El municipio regional de Halifax informó de "daños significativos en carreteras e infraestructuras" e instó a la gente a permanecer en casa y no utilizar sus autos.

Imágenes publicadas en las redes sociales desde Halifax mostraron autos abandonados casi cubiertos por las aguas de las inundaciones y a equipos de rescate utilizando botes para salvar a la gente.

El primer ministro de Nueva Escocia, Tim Houston dijo, citando a la policía, que dos niños estaban desaparecidos después de que el auto en el que viajaban quedara sumergido. En otro incidente, un hombre y un joven desaparecieron tras caer su vehículo en aguas profundas.