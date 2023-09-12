Catastróficas inundaciones en Libia provocadas por el paso de la tormenta Daniel; hay más de 2 mil muertos

Devastación por severas inundaciones en Libia, nación del norte de África que recién enfrentó el paso del ciclón Daniel, con vientos de hasta 180 kilómetros por hora y lluvias de hasta 250 mililitros por hora acompañadas de tormentas eléctricas. Las fuertes inundaciones han provocado al menos dos mil muertos en Libia, según el más reciente informe de un portavoz militar que además informó sobre miles de desaparecidos.

El ciclón Daniel impactó en las regiones de Bengasi, Al Marj, Al Bayda, Shahat, Derna y Tobruk; de hecho la catástrofe es de tal magnitud que la Media Luna Roja ha recibido más de dos mil llamadas de parte de ciudadanos que se quedaron atrapados en sus hogares debido a las lluvias torrenciales que además de severas inundaciones en Libia también provocaron la caída de varios árboles.

2,000 dead in Eastern Libya floods, thousands missing after storm hits Derna.

Earlier on Monday, the head of the Red Crescent aid group in the region had said Derna's death toll was at 150 and expected to hit 250.#LibiyaFloods #Floods #StormDaniel#Derna #flooded #easternLibya pic.twitter.com/UIlMr2opZw — S R S🇮🇳 (@SubbaraoSomela) September 12, 2023

Más de dos mil muertos y miles de desaparecidos tras inundaciones en Libia

Mohamed Massoud, portavoz del gobierno libio informó que hasta hace unas horas, el número de muertos era menor, "Al menos 150 personas murieron debido a las inundaciones provocadas por la tormenta Daniel en Derna, en las regiones de Jabal Al Akhdar y en los suburbios de Al Marj", en el este de Libia pero en las últimas horas, la cifra comenzó a subir de una manera alarmante.

Autoridades de Bengasi, la segunda mayor ciudad de Libia, decretaron un toque de queda de dos días que comienza desde las ocho de la noche, además de que llevaron a cabo la evacuación de varios municipios, especialmente de los que se encuentran muy cerca de ríos y valles.

At least 27 people have been reported dead in flooding in eastern #Libya, but one of the country’s leaders says as many as 2,000 are feared dead after Mediterranean storm Daniel caused devastating floods over the weekend, regional media reportspic.twitter.com/7oYe3WEroS — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) September 11, 2023

Videos de las devastadoras inundaciones en Libia

Videos que se hicieron virales en las redes sociales, muestran la devastación provocada por las severas inundaciones en Al Bayda en el este de Libia en los que se aprecia los daños en automóviles además de las carreteras agrietadas.

Las autoridades de la nación africana dijeron que al menos dos mil personas murieron y miles más permanecen desaparecidas después de que una enorme inundación arrasara con la ciudad de Derna luego de la fuerte tormenta y lluvia. Ahmed Mismari, portavoz del Ejército Nacional Libio estimó el número de desaparecidos entre cinco mil y seis mil personas por las inundaciones en Libia.