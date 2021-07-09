Lluvias provocan inundaciones en el Metro de Nueva York

Las imágenes de las inundaciones en el Metro de Nueva York están causando revuelo en internet, ya que usuarios de redes sociales supusieron que se trataba de alguna estación del Metro de la CDMX afectada por las lluvias.

Una usuaria compartió en su cuenta de Twitter videos de las inundaciones que padecen las estaciones del Metro de Nueva York, en donde se observa que el agua negra alcanza casi el metro de altura, mientras varios usuarios usan bolsas para poder pasar entre ella y llegar a los andenes.

A través de su cuenta de Twitter, la mujer le pide al alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, que responda a las demandas de mejoras al Metro de Nueva York, ya que todos los días las personas tienen que nadar entre las inundaciones para llegar a sus trabajos.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu — Paullee 🤠 (@PaulleeWR) July 8, 2021

Pasajeros usan bolsas por inundaciones en Metro de Nueva York

En otros de los videos que compartió la usuaria de Twitter, se observa a una mujer que llega con su bolso y se mete a una de las inundaciones que hay en el Metro de Nueva York sin ninguna protección, al llegar al otro lado es ayudada por una persona a subir.

En otra grabación se observa a varios usuarios que se preparan con bolsas negras para pasar las inundaciones. Entre risas, ella bromea y dice que usan las bolsas como en el juego de carreras de sacos de papa.

Aunque algunos tratan de evitar el agua negra del Metro de Nueva York, esta logra colarse en la bolsa y regresan a las escaleras para quitársela y pasar por las inundaciones.

Además de esta estación, otras más resultaron afectadas con las inundaciones; en respuesta, el Metro de Nueva York aseguró que cuadrillas realizan limpieza del agua filtrada en otros lugares de la red de transporte.

Crews are working across the city to address station flooding & clean up after today’s downpour. If you see a crew at work, give them space (& let them know they are appreciated).

Use caution on wet platforms & hold on to handrails when using stairs. Let’s keep each other safe. https://t.co/gKTHCuDcKH pic.twitter.com/cypqn7Mp30 — NYCT Subway. Wear a Mask. (@NYCTSubway) July 8, 2021

Lluvias provocadas por "Elsa" pone en alerta a Metro de Nueva York

Las autoridades de la Gran Manzana lanzaron una alerta sobre las inundaciones que se registran ante la llegada de la tormenta tropical “Elsa”.

Varias calles y estaciones del Metro de Nueva York han resultado afectadas por las inundaciones.

Además de Nueva York, los estados de Nueva Jersey y Connecticut poseen alertas por los fuertes vientos y lluvias que se registren esta semana, principalmente el viernes por la tarde.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), se espera que la tormenta tropical "Elsa" avance hacia el norte y se debilite hasta ser una depresión tropical para después convertirse en una tormenta en el Atlántico norte.

Here are the Key Messages for Thursday late afternoon with Tropical Storm #Elsa - the latest NHC advisory is at https://t.co/tW4KeFW0gB and your local weather forecast is https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/T9Hs0xM0XS — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 8, 2021

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