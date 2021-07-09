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Lluvias provocan inundaciones en el Metro de Nueva York

La tormenta tropical “Elsa” provocó inundaciones en el Metro de Nueva York; pasajeros usaron bolsas para llegar al tren.

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|Crédito: Twitter @PaulleeWR

Escrito por: Azteca Noticias

Las imágenes de las inundaciones en el Metro de Nueva York están causando revuelo en internet, ya que usuarios de redes sociales supusieron que se trataba de alguna estación del Metro de la CDMX afectada por las lluvias.

Una usuaria compartió en su cuenta de Twitter videos de las inundaciones que padecen las estaciones del Metro de Nueva York, en donde se observa que el agua negra alcanza casi el metro de altura, mientras varios usuarios usan bolsas para poder pasar entre ella y llegar a los andenes.

A través de su cuenta de Twitter, la mujer le pide al alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, que responda a las demandas de mejoras al Metro de Nueva York, ya que todos los días las personas tienen que nadar entre las inundaciones para llegar a sus trabajos.

Pasajeros usan bolsas por inundaciones en Metro de Nueva York

En otros de los videos que compartió la usuaria de Twitter, se observa a una mujer que llega con su bolso y se mete a una de las inundaciones que hay en el Metro de Nueva York sin ninguna protección, al llegar al otro lado es ayudada por una persona a subir.

En otra grabación se observa a varios usuarios que se preparan con bolsas negras para pasar las inundaciones. Entre risas, ella bromea y dice que usan las bolsas como en el juego de carreras de sacos de papa.

Aunque algunos tratan de evitar el agua negra del Metro de Nueva York, esta logra colarse en la bolsa y regresan a las escaleras para quitársela y pasar por las inundaciones.

Además de esta estación, otras más resultaron afectadas con las inundaciones; en respuesta, el Metro de Nueva York aseguró que cuadrillas realizan limpieza del agua filtrada en otros lugares de la red de transporte.

Lluvias provocadas por "Elsa" pone en alerta a Metro de Nueva York

Las autoridades de la Gran Manzana lanzaron una alerta sobre las inundaciones que se registran ante la llegada de la tormenta tropical “Elsa”.

Varias calles y estaciones del Metro de Nueva York han resultado afectadas por las inundaciones.

Además de Nueva York, los estados de Nueva Jersey y Connecticut poseen alertas por los fuertes vientos y lluvias que se registren esta semana, principalmente el viernes por la tarde.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), se espera que la tormenta tropical "Elsa" avance hacia el norte y se debilite hasta ser una depresión tropical para después convertirse en una tormenta en el Atlántico norte.

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