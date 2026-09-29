El negocio de la ropa deportiva que destapó la red de Amílcar Olán y los hijos de Rocha Moya,en Suiza

La pista perfecta no nació en una oficina gubernamental, sino en las calles de Suiza, donde Amílcar Olán —el intocable operador financiero y contratista predilecto del círculo íntimo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador— fue captado portando con total impunidad una gorra de la marca Maja Sportswear.

Esa sutil prenda deportiva encendió las alarmas de una investigación que va mucho más allá de una simple coincidencia: es la prueba viva de cómo las franquicias comerciales y los negocios privados se convirtieron en el vehículo perfecto para tejer redes de complicidad y tráfico de influencias con la élite política del país.

El entramado que encabeza Amílcar Olán no opera en el vacío; entrelaza sus intereses económicos directamente con el clan del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, vinculando a su yerno en jugosos negocios textiles millonarios mientras los herederos del mandatario enfrentan la justicia internacional.

Lejos de ser un simple deslinde corporativo, este caso expone el rostro más crudo de un sistema donde la cercanía con el poder político se traduce en opacidad, opulencia en el extranjero y fortunas inexplicables tejidas a la sombra del erario.

