Tamaulipas investiga si disparo de Guardia Nacional mató a niña en Matamoros

El gobierno de Tamaulipas investiga si la bala que mató a una niña de siete años, durante un operativo en Matamoros provenía del helicóptero Guardia Nacional.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre cuando se realizaba un operativo de fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional para detener a Axel Alfredo "N", familiar de Osiel Cárdenas y mando del Cártel del Golfo.

A través de un comunicado se explicó que tras el operativo se reportaron la quema de vehículos y bloques de carreteras y avenidas en por lo menos ocho municipios.

Confirman la muerte de cinco personas tras operativo en Tamaulipas

El gobierno de Tamaulipas confirmó que cinco personas murieron en dos accidentes, luego de que chocaran con vehículos incendiados que obstruían las vialidades.

Entre los fallecidos se encuentra la menor, quien recibió un proyectil de arma de fuego, mientras que su mamá permanece lesionada, hechos que ya se investigan si provenía de un helicóptero de la Guardia Estatal.

"La muerte de una niña nos duele profundamente y exige esclarecer lo ocurrido. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias y las responsabilidades que correspondan. Mi compromiso es con la verdad, con la justicia y con las familias afectadas. Se actuará con apego a la ley, sin encubrir a nadie", aseguró el gobierno de Tamaulipas.