Detención de líder criminal ocasiona ocho bloqueos en Matamoros, Tamaulipas

Un operativo desplegado por fuerzas federales en Matamoros, Tamaulipas, derivó en la captura y extracción de un objetivo prioritario vinculado a un grupo de la delincuencia organizada. Tras la detención, el detenido fue trasladado inmediatamente fuera de la zona para ser puesto a disposición de las autoridades.

Como reacción a estas acciones de seguridad, integrantes de la delincuencia organizada desataron múltiples bloqueos en diversos sectores estratégicos de los municipios de Matamoros y Río Bravo, empleando unidades de transporte de carga e hileras de artefactos ponchallantas para paralizar la circulación.

¿Dónde se registraron bloqueos en Tamaulipas hoy jueves 29 de octubre?

De acuerdo con los reportes de las autoridades de seguridad local, se registraron al menos ocho puntos de bloqueo principales con vehículos pesados interrumpiendo el tránsito:



Manuel Cavazos Lerma esquina con Calixto Ayala , en la colonia Obrera.

, en la colonia Obrera. Avenida Sendero Nacional y Emilio Portes Gil , en la colonia Los Arados.

, en la colonia Los Arados. Avenida Pedro Cárdenas y Agapito González , en la colonia Infonavit Buenavista.

, en la colonia Infonavit Buenavista. Emilio Portes Gil intersección con Pedro Cárdenas , a la altura de la colonia La India.

, a la altura de la colonia La India. Avenida 12 de Marzo y Constituyentes , en la colonia Puerto Rico.

, en la colonia Puerto Rico. Avenida Pedro Cárdenas con Brecha 18 , en el ejido La Luz.

, en el ejido La Luz. Calle Chapultepec y Primero de Mayo , en la colonia Esteros San Pablo.

, en la colonia Esteros San Pablo. Calle Laura Villar esquina con Calle Primera, en la colonia Modelo.

Bloqueos en #matamoros #tamaulipas , se habla de la detención de un objetivo prioritario. pic.twitter.com/NVaUDT0Nsk — Ramón Carreón (@Ramoncasaz) October 29, 2026

Autoridades llaman a la precaución y a extremar medidas viales

Ante la complejidad de la situación en las arterias viales, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar realizar desplazamientos innecesarios hacia las zonas con afectaciones activas y optar por el uso de rutas alternas mientras los cuerpos de seguridad realizan las labores de retiro de unidades y despeje de vialidades.

Asimismo, los mandos de seguridad recomendaron a la población mantenerse informada de manera permanente a través de los canales de comunicación oficiales e ignorar reportes no verificados, atendiendo puntualmente todas las indicaciones operativas emitidas para garantizar la integridad de las familias en la región fronteriza.