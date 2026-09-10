El iPhone que se convierte en tablet: así funciona el nuevo modelo plegable

El primer iPhone plegable fue presentado como un teléfono que puede desplegarse hasta convertirse técnicamente en una tablet. Su pantalla permitirá apreciar las fotografías en un formato más grande y leer mejor las páginas del navegador.

El dispositivo también permitirá tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo, incluyendo Maps. Durante la presentación se aseguró que los videos podrán verse mejor y que, mientras se reproduce contenido, será posible chatear o tomar fotografías y selfies.

Además, las videollamadas podrán convertirse en transmisiones en vivo para familiares y amigos.

El precio es uno de los puntos a considerar, ya que el nuevo iPhone plegable tendrá cuatro versiones con costos de entre 48 mil y 78 mil pesos.

También se planteó la posibilidad de contratar un seguro ante robo o extravío, en un contexto en que durante 2024 se reportó el robo de cerca de 2.2 millones de celulares en México.