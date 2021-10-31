Líderes mundiales piden a Irán cumplir con acuerdo nuclear en el G20

Durante la cumbre del G20, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido instaron a Irán el sábado a reanudar el cumplimiento de un acuerdo nuclear alcanzado el 2015 para "evitar una escalada peligrosa".

Los líderes de los cuatro países, que esperan persuadir a Teherán para que deje de enriquecer uranio a niveles cercanos al grado armamentístico, dijeron que querían una solución negociada.

"Esto solo será posible si Irán cambia de rumbo", dijeron el presidente estadounidense Joe Biden, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Boris Johnson en un comunicado conjunto.

"Exhortamos al presidente Ebrahim Raisi a que aproveche esta oportunidad y vuelva a realizar un esfuerzo de buena fe para concluir nuestras negociaciones con carácter de urgencia. Esa es la única forma segura de evitar una escalada peligrosa, que no está en los intereses de ningún país", dijeron después de reunirse al margen de una cumbre del Grupo de las 20 naciones más ricas.

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que estaba profundamente preocupada por el enriquecimiento de uranio de Irán.

"Contamos con el regreso de Irán a la mesa de negociaciones. Pero el tiempo corre. El enriquecimiento de uranio está ocurriendo en Irán y esto nos preocupa profundamente", dijo al margen de la reunión del G20 en Roma.

Un diplomático de la UE dijo que la insinuación sobre el levantamiento de las sanciones como incentivo para que Irán reanude las conversaciones era "muy clara", agregando que las potencias occidentales deberían, sin embargo, estar preparadas si Irán continuaba con sus políticas, pero aún tenían que decidir en qué punto reaccionarían si lo hiciera.

Las conversaciones entre Irán y las potencias mundiales destinadas a salvar el acuerdo, que comenzaron en abril, están programadas para reanudarse a fines de noviembre, dijo el miércoles el principal negociador nuclear de la República Islámica.

Un funcionario de alto rango de la administración estadounidense dijo a periodistas que Merkel había sugerido la reunión sobre Irán en la reunión del G20 con el objetivo de brindar a los líderes la oportunidad de revisar los temas antes de la reanudación de las conversaciones.

Buenos gestos entre Macron y Johnson en Roma antes de reunirse con Biden y Merkel para abordar las negociaciones con Irán para revivir el acuerdo nuclear.



El presidente americano ha dicho que "está previsto que las negociaciones se reanuden" pic.twitter.com/PL6b5p33Et — 6w (@6w_es) October 30, 2021

Acuerdo nuclear con Irán

El Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) es un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán establecido en Viena el 14 de julio de 2015 entre Irán, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos), Alemania) y la Unión Europea.

Según el acuerdo nuclera, Irán eliminará sus reservas de uranio enriquecido medio, disminuir sus reservas de uranio enriquecido bajo en 98% y reducir en dos tercios sus centrifugadoras de gas durante trece años. Irán también acordó no construir ningún reactor nuclear nuevo de agua pesada durante el mismo período de tiempo.

El acuerdo nuclear se vino abajo después de que el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump se retiró de él en 2018, lo que llevó a Irán a violar varios límites sobre el enriquecimiento de uranio.